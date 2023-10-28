İlçe Milli Eğitim Müdürü Köse'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köse, mesajında, 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan, bir çınar gibi dimdik ayakta duran Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Egemenliğin sembolü, milli iradenin tecellisi olan Cumhuriyet'in zor koşullarda verilen mücadelenin sonucunda elde edilen zafer, ulusların tarihinde az rastlanan inanç, azim ve güçlü iradenin sonucu olduğuna işaret eden Köse, büyük fedakarlıklar neticesinde ilan edilen Cumhuriyet'in istiklal ve istikbalin dünyaya sunulan en güçlü ispatı olduğunu kaydetti.

Köse, şunları kaydetti:

"100 yıldır olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde asırlardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla Cumhuriyet'imize sahip çıkmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak en önemli görevimizdir. Bu bilinçle çocuklarımız ve gençlerimizle Cumhuriyet'imizi ve milli egemenliğimizi her zaman koruyacak ve sahip olduğumuz değerlere bağlılığımızı devam ettireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, bayrağımızın dalgalanması için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükran ve minnetle selamlıyorum."

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