Ankara'da 'Türkiye-AB İlişkilerinin Yol Haritası ve İKV'nin Rolü' başlıklı toplantı düzenlendi

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla "Türkiye-AB İlişkilerinin Yol Haritası ve İKV'nin Rolü" başlıklı toplantı düzenledi.

İKV'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Zeytinoğlu, İKV'nin İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası öncülüğünde 1965'te kurulduğu günden bu yana üstlendiği misyona, vakfın tarihine damga vuran geçmiş dönem başkanlarına atıfta bulundu.

"Son yıllarda siyasi nedenlerle Türkiye'nin AB üyelik süreci fiilen donmuş görünse de İKV'nin Türkiye'nin üyelik hedefini canlı tutmaya ve tezlerini savunmaya devam ettiğini" belirten Zeytinoğlu, AB'nin Türkiye açısından ekonomik önemine değinerek, Türkiye'nin dış ticaretinde Avrupa'nın ağırlığına dikkati çekti.

Zeytinoğlu, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliğinin tarım, hizmetler ve kamu alımları gibi alanları da kapsayacak şekilde güncellenmesinin ihtiyaç haline geldiğini, ticaretin büyük ölçüde kara yolu üzerinden yürütülmesinin sürdürülebilir olmadığını ve demir yolu taşımacılığının güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

AB'nin Türkiye'de bazı demir yolu projelerine sağladığı desteğin önemli olduğunu belirten Zeytinoğlu, vize serbestisi konusunu "tarife dışı engel" olarak nitelendirerek, vize süreçlerinin iş dünyası üzerinde ciddi maliyet ve zaman baskısı oluşturduğunu, Türkiye'nin vize serbestisi için gerekli kriterlerin büyük bölümünü tamamladığını ve kalan başlıklarda da ilerleme sağlanmasının önem taşıdığını anlattı.

Nihai hedef vize serbestisi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Bozay ise 2008 finans krizi ve 2015 mülteci krizi sonrasında derinleşen kırılganlıkların Kovid-19 ve Ukrayna savaşıyla ağırlaştığını, bu tabloda AB'nin korumacılık ile bağlantısallık arasında sıkıştığını ve rekabet baskısıyla daha merkantilist politikalara yöneldiğini aktardı.

Bu ikilemin aşılmasında güvenilir ortakların önemine dikkati çeken Bozay, Karadeniz'in güvenliği ve tedarik zincirleri gibi birçok konuda Türkiye'nin istikrar unsuru olarak öne çıktığını, Ukrayna'da barışın tesisinde Türkiye'nin rolünün belirleyici olacağını kaydetti.

Bozay, vize serbestisi konusunda altı kriter üzerinde çalışmalara devam edileceğini belirterek, nihai hedeflerinin vize serbestisi olduğunu vurguladı.

Toplantıda "İKV'nin 60 Yıllık Yolculuğu: Bir Değerlendirme" başlıklı özel hitabı, İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu yaptı.

Konuşmaların ardından "Türkiye'nin AB Sürecinde Tıkanıklıkları Nasıl Aşabiliriz? Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarının Rolü" ve "AB'nin Değişen Yapısı ve Kurumsal Mimarinin Evrimi: Türkiye'nin AB'nin Geleceğindeki Yeri" başlıklı iki panel düzenlendi.