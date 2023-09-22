İkizce'de "100. Yıl Çocuk Şenliği" düzenlendi

Ordu'nun İkizce ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında, "100. Yıl Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

İkizce Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Laleli Yerel Eylem Grubu iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinin transformers ve tiyatro gösterisini de izleyen çocuklar, müzik eşliğinde dans etti, oyunlar oynadı.

Yüzlerine boyalarla çeşitli figürler çizilen çocuklara etkinliğin sonunda hediye verildi.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, çocuklar adına yapılan her çalışmanın geleceğe yatırım olduğunu ifade etti.