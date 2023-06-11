İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İş Hanında Çökme Anı Kameralara Yansıdı

Söndürme çalışmalarının sürdüğü İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş hanında çökme anı kameralara yansıdı

İSTANBUL - Başakşehir İkitelli Organize sanayi bölgesinde 6 katlı iş hanının çatı katında çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, binanın üst katlarında çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle kısmi olarak çöken binada söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 16: 00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı iş hanının çatı katında çıktı. Karton, plastik, kırtasiye, mobilya malzemelerinin bulunduğu ve çanta üretiminin yapıldığı binada çıkan yangın kısa sürede diğer katlarada sirayet etti.

İtfaiye ekiplerinin 13 saattir müdahale ettiği yangında söndürme çalışmaları sürerken binanın üst katlarında çökme meydana geldi. Çökme anları anbean kameralara yansıdı. Çökme anında binadan kopan beton parçaları büyük bir gürültüyle yere düşerken etrafı büyük bir toz bulutu kapladı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.