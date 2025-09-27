IKBY'de Petrol İhracatına Yeniden Başlandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahalarından ihracata yeniden başlandığı duyuruldu.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre IKBY'deki sahalardan çıkarılan petrol ihraç edilmeye başlandı.

Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalında da konuyla ilgili habere yer verildi.

Buna göre Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY'deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.