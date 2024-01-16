İHH İnsani Yardım Vakfı Beypazarı Temsilciliğinden İhtiyaçlı Ailelere Yardım
İHH İnsani Yardım Vakfı Beypazarı Temsilciliği, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yaparak yardımlara devam ediyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı Beypazarı Temsilciliğince ihtiyaçlı ailelere yardım ulaştırıldı.
Beypazarı Temsilcisi Mustafa Bulut, yaptığı açıklamada, "iyilik soğuk geçirmez" şiarı ile ilçe genelinde yardımlara devam ettiklerini belirtti.
İhtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunduklarını ifade eden Bulut, desteklerin devam edeceğini kaydetti.