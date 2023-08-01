İHH Gönüllüleri Sel Afetlerine Karşı Eğitim Alıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, olası sel afetlerinde can kayıplarının en aza indirilmesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek olunması amacıyla Sapanca Gölü'nde eğitimlerden geçiriliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, olası sel afetlerinde can kayıplarının en aza indirilmesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek olunması amacıyla Sapanca Gölü'nde eğitimlerden geçiriliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Akademisi tarafından olası sellerde can kayıplarının en aza indirilmesi ve sahadaki ekiplere destek olunması için gönüllülere yönelik Sakarya ev sahipliğinde su üstü arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Serdivan ilçesindeki Gölpark Tesisleri'ne gelerek eğitim alan 35 gönüllü, 3 eğitmen ve 7 gözetmen eşliğinde Sapanca Gölü'ne girerek zodyak bot kullanımı, sonda çalışması ve şnorkel maskeyle su üstü tarama yapmayı öğrendi.

Belirli zamanlarda gruplar halinde eğitimden geçirilen gönüllüler, yeterli seviyeye ulaştıklarında sahadaki ekiplerle olası afetlerde görev alacak.

"Amacımız, can kayıplarını en aza indirmek"

İHH Arama Kurtarma Sakarya Ekip Lideri Osman Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de son zamanlarda sel afetlerinin yaşanması nedeniyle gönüllülere selde arama kurtarma tekniklerini öğrettiklerini söyledi.

Ekiplerin zodyak bot kullanımı, sonda ve maske şnorkel çalışması gerçekleştirdiğini aktaran Yılmaz, "Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Düzce ve Bolu'daki ekip arkadaşlarımız şu anda eğitimlerini gerçekleştiriyor. Gönüllüler aldıkları eğitimlerin karşısında sel afetlerinde bunları gerçekleştirmiş olacaklar. Amacımız, can kayıplarını en aza indirmek." diye konuştu.

Yılmaz, gönüllülerin sivil hayatta normal mesleklerini icra ettiğine işaret ederek, "Boş vakitlerinde hafta sonları bu eğitimlerimize katılıp afetlerde bizlerle birlikte görev almaya başlayacaklar inşallah." dedi.

İHH Arama Kurtarma Bolu Ekip Lideri Mehmet Akyüz de eğitimlerde gönüllülerin tecrübelerinin artırmaya çalışıldığını belirterek, sel ve taşkınlarda kayıp vakalarına yönelik sondayla arama çalışmasının gösterildiğini, bot ve kano konusunda bilgi edinmelerinin sağlandığını kaydetti.

Gönüllülerden Muhammed Emin Demirer ise eğitimlerle kendilerini geliştirdiklerini dile getirerek, herhangi bir afet durumunda ekiplerle olaya müdahale edeceklerini söyledi.