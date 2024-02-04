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Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri Karla Kaplandı

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Iğdır'da etkili olan kar yağışı sonucunda Gökkuşağı Tepeleri beyaz örtüyle kaplandı. Tepelerin kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarıyla oluşturduğu görüntü ilgi çekiyor. Anadolu Ajansı ekibi tarafından dron ile havadan çekilen görüntülerde tepelerin karlı manzarası göz alıcı.

Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, kentte etkili olan kar yağışıyla yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Tuzluca ilçesinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen tepeler kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Bölgede etkili olan kar yağışıyla bir kısmı karla kaplanan Gökkuşağı Tepeleri, Anadolu Ajansı ekibince dron ile havadan görüntülendi. Tepelerin karlı manzarası güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Ajansı Tuzluca Iğdır kar Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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