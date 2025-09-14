Iğdır'da Ünlendi Barajı Aralık'ta Su Tutmaya Başlayacak

Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden Iğdır'da, hem sektörün hem de vatandaşların ihtiyacını karşılamak için 7 yıl önce yapımına başlanan Ünlendi Barajı, aralık ayında su tutmaya başlayacak.

Tuzluca ilçesine bağlı Ünlendi Vadisi'nin içinde yaklaşık 60 yıl önce tasarlanan baraj projesi, 2014 yılında yeniden hazırlan ve 2018'de inşaatına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Iğdır Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün sürdürdüğü çalışmalarla yaklaşık 100 milyon metreküp su tutması hedeflenen Ünlendi Barajı, aralık ayında su tutmaya başlayacak.

Barajın kapasitesinin 60 milyon metreküpü sulama, 30 milyon metreküpü içme suyu olarak kullanılacak, 10 milyon metreküpü ise havza suyu olarak kalacak.

İçme suyu kalitesi bakımından sıkıntı yaşayan Iğdır'ın ihtiyacı bu barajdan karşılanacak.

Yurdun en kurak illerinden de olan fakat yoğun miktarda tarım yapılan kentteki tarım arazileri de Ünlendi Barajı'ndan sulanacak.

Iğdır Valisi Ercan Turan, AA muhabirine, son çalışmaların bu yıl içinde tamamlanarak barajın hizmete açılacağını söyledi.

Kentte içme ve sulama suyu alanlarında ciddi sorunlar yaşandığını belirten Turan, "Ünlendi Barajı, Iğdır'ın tarihinde halk arasında efsaneye dönüşmüş, söylentilerle gündeme gelen konulardan bir tanesiydi. 2 yıl önce Sayın Tarım ve Orman Bakanımız buraya geldiğinde Ünlendi Barajı, Tuzluca Barajı ve buna bağlı olarak sulama sistemlerini gündeme getirdiğimizde sağ olsun hem milletvekilimiz Cantürk Alagöz'ün olağanüstü gayretleriyle hem Bakanımızın teveccühleriyle bu işlere hız verildi. Ünlendi Barajı ilimizin içme suyu potansiyelini artırması açısından son derece önemli." dedi.

"Şu an sona yaklaştık"

Barajın çalışmalarında sona gelindiğini, kil ve kaya dolgularının bitmek üzere olduğunu, yakında hizmet vereceğini dile getiren Turan, "Şu an sona yaklaştık. Bir barajın bitmesi için mekanik aksamının tamamlanması gerekiyor. İnşallah onların siparişleri de verildi. Ben, Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürümüze, bölge müdürümüze, özellikle bu süreci çok yakından takip eden Cantürk Alagöz vekilimize canıgönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Iğdır'ın tarım şehri olduğunu belirten Turan, suyun önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlimizin en büyük problemi su. DSİ tarafından tesisatların teslimleri, Iğdır Belediyesine yapıldı. Yüzde 20 keşif artışını DSİ Genel Müdürlüğümüz gerçekleştirdi. Aralık ayında bu iş tamamen bitecek. Ondan sonra burası su tutmaya başlayacak. İnşallah bir müddet sonra Iğdır merkez ve etrafı, Tuzluca güzergahındaki köylerimizin içme suyu problemleri tamamen kaybolacak."

Turan, kentte kayıp kaçak su kullanımının da yoğun olduğunu, bu durumla da mücadele edildiğini söyledi.

Iğdır'ın su sorunun uzun yıllar sonra çözüme kavuşacağını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Yıllardır Iğdır'ın diline pelesenk olmuş Ünlendi Barajı inşallah tamamlanıyor. Bu, bir devrin başladığının işaretidir. İnşallah bu suyu da bu kaynaklar ayağımıza kadar getirecek. Merkezde Iğdır Belediyesi yüzde 65 kayıp ve kaçağı engellerse, biz de İl Özel İdaresi alanında kayıp ve kaçakları engellersek bu su Iğdır'ın içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak kapasiteye sahip. Bu potansiyeli el birliği ile inşallah kent aklıyla yöneteceğimizi düşünüyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum."