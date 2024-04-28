Iğdır'da silahlı kavga: 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Iğdır'ın merkezinde bir kahvede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.Ç. adlı şahıs yanında getirdiği silahla ateş ederek 3 kişiyi yaraladı. Yaralılardan C.A'nın durumu ciddi.
Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kent merkezindeki bir kahvede oturan M.Ç, H.A. ve C.A. ile yanlarına sonradan gelen M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, yanında getirdiği silahla ateş ederek 3 kişiyi yaraladı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralılardan C.A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.