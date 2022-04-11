İFTAR SAATİNDE FIRINDAN İÇİ PARA DOLU ÇELİK KASAYI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, KASA BULUNAMADI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde iftar saatinde kapalı olan fırına giren ve içinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı çaldıkları belirlenip, gözaltına alınan şüpheliler Gökhan Kapısız ve Yasin Kara, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Polisin, para dolu kasanın bulunması için çalışmaları sürdüğü bildirildi.

Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi'nde 2 şüpheli, geçen 4 Nisan'da iftar saatinde bir fırının önüne geldi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri ise anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Bir süre iş yerinde dolaşan şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı sürükleyerek kapının önüne çıkardı. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen hırsızlık olayında iki şüpheli, kasayı üzerini çarşafla kapatıp yanlarında getirdikleri çek çek arabaya koyarak bölgeden uzaklaştı. İftarını yaptıktan sonra tekrar fırına gelen iş yeri sahibi, çelik kasanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ekipler hem fırının hem de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldıktan sonra şüphelilerin Gökhan Kapısız ve Yasin Kara olduklarını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüpheli Karabağlar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kara ve Kapısız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, para dolu kasanın bulunması için çalışmaları sürerken, şüphelilerin fırının anahtarını nereden bulduklarının araştırıldığı bildirildi.