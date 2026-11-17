Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken YENİ Parti ve CHP'li milletvekilleri Sözcü TV'ye kayyım atanmasına, DEM Partili Adalet Kaya ise kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve okullardaki şiddet olaylarına tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor.

KARABAT: TEK SESLİ TOPLUM YARATM GİRİŞİMLERİ

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Sözcü TV'ye kayyım atanmasını eleştirerek, medya kuruluşlarına yönelik operasyonların hukuki kararlarla açıklanamayacağını belirtti. Karabat, tek sesli toplum yaratma girişimlerinin ülkeyi fakirleştireceğini belirterek, medya üzerindeki baskıların yalnızca siyasi rakiplerin değil, toplumun tüm kesimlerinin sesini kısıtladığını söyledi. Karabat, halkın tarih boyunca hak arama mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Özgür Karabat, fon soruşturmasında adı geçen 38 şüphelinin kimler olduğunu ve haklarında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığını, uluslararası temasların hangi düzeyde olduğunu sordu. Karabat, özellikle Osman Arıkan Nacar ve Ünsal Ban'ın nerede olduklarının açıklanmasını istedi.

DEM PARTİLİ KAYA'DAN KADIN CİNAYETLERİ VE OKULLARDAKİ ŞİDDETE TEPKİ

Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Ayşe Tokyaz cinayetinde görevini ihmal ettiği öne sürülen polislerin yargılandığı davanın neden gizli görüldüğünün açıklanmasını istedi.

Kaya, şüpheli kadın ölümlerine ilişkin, "Olay yerinin korunması, delillerin zamanında toplanması ve dijital kayıtların kaybolmasının önlenmesi belirleyici olduğu halde kolluk ihmalleri sürüyor. Rojin Kabaiş'in ölümünün üzerinden iki yıl geçmesine rağmen DNA eşleşmesi ve telefon incelemesi tamamlanmadı, Sayın Bakan. Aile avukatları hakkında soruşturma izni verildi. Rojin'in ailesi, davanın peşini bırakmaları için tehdit ediliyor. Geçen hafta amcasına saldırı gerçekleştirildi. Yakalandı mı bu kişiler? Bu kişiler tespit edildi mi? Rojin'in ölümüyle bağlantıları araştırılıyor mu? Bunları öğrenmek istiyoruz" dedi.

DEM Partili Kaya, okullarda yaşanan şiddet olaylarının münferit olarak değerlendirilmesini eleştirerek, okul güvenliğinin yalnızca polis ve dedektör sayısıyla sağlanamayacağını söyledi. Bireysel silahlanma, çocukların suç örgütlerinin hedefi haline gelmesi ve okullardaki psikolojik danışman ve sosyal hizmet desteğinin yetersizliğine dikkat çeken Kaya, çözümün cezaları ağırlaştırmak değil, kamusal ve eşitlikçi eğitimi güçlendirmek olduğunu belirtti. Kaya, okullara yeterli sayıda psikolojik danışman, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı atanmasını, çocuklara ücretsiz yemek ve su sağlanmasını istedi.

KARACA: MUHALİF KANALLARI KAPATARAK KAYBEDİLEN GÜVEN KARŞILANAMAZ

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da Sözcü TV'ye yönelik polis operasyonuna tepki gösterdi. Karaca'nın Sözcü TV'ye bin polisle girildiğini söylemesi üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "350" diye karşılık verdi. Karaca ise "350 olsun Sayın Bakan, bir polisle bile girilmesi kabul edilebilir bir şey değil" dedi. Çiftçi, "3 katı ama" diye yanıt verdi. Karaca, şöyle konuştu:

"Bu şekilde, polisle bir haber kanalına girilmesi... Üstelik bu haber kanalı fon vurgunu meselesinde en etkili, gerçek bilgileri veren ve en önemli haberleri yapan bir kanal. Sayın Bakan, önce Halk TV'ydi, şimdi Sözcü... Fon vurgununun yarattığı tahribatın farkındayız iktidar kanadında, halkın güveninde ciddi bir örselenmenin var olduğunun da farkındayız ama muhalif kanalları kapatarak, ekranlarını karartarak fon vurgunundaki kaybedilen güven karşılanamaz. Nasıl karşılanabilir, nasıl tekrar belki düzeltilebilir? 28 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında 441 milyar liralık vurgunu yapan 440 kişilik listenin açıklanmasıyla belki bu güven bir nebze olsun tolere edilebilir ya da düzeltilebilir diye önermek isterim."

Kaynak: ANKA