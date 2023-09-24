İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 3 mağarada yapılan arama tarama çalışmasında teröristlere ait ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 3 mağarada yapılan arama tarama çalışmasında teröristlere ait ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Hakkari Jandarma Komutanlığı'nca, yakalanan teröristlerin itirafları sonucu yeri belirlenen 3 mağaraya yönelik Şemdinli kırsalında Şehit Jandarma Onbaşı Özgün Özdemir Operasyonu gerçekleştirildi. Mağaralarda yapılan arama tarama çalışmasında; 2 ağır makinalı tüfek, 3 havan topu başlığı, keskin nişancı tüfeği, piyade tüfeği, roketatar, el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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