İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de Kutlamalar İçin Yasak Yok, Kısıtlama Var

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi'nin 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanabileceğine ilişkin kararına rağmen İstanbul Valiliği tarafından Taksim'in kutlamalara kapalı olduğu açıklamasına ilişkin soru üzerine konuştu. Anayasa Mahkemesi kararının iyi okunması gerektiğini söyleyen Yerlikaya "Bir yasak yok kısıtlama var" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi'nin Taksim'in 1 Mayıs'ta kutlamalara kapatılmasının hak ihlali olduğu yönündeki kararına rağmen İstanbul Valiliği'nin Taksim'in kutlamalara kapalı olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi kararını iyi okumak lazım. Ben valiliğim döneminde de sendika başkanları ile görüştüm. AYM'nin spesifik olarak verdiği farklı kararlar da var. Taksim Meydanı'nın gösterilere açılması gerektiği yönünde bir karar yok. 7 yıldan beri uygulanan bir karar var. Bir yasak yok kısıtlama var. İsteyen 100 kişiye Taksim Meydanı'na çelenk koyma ve saygı duruşunda bulunmaları için izin veriliyor. Bunun dışında İstanbul'un başka bölgelerinde de ve farklı illerde de 1 Mayıs kutlamalarına izin veriliyor."