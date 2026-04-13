İçişleri Bakanı Çiftçi: "Türkiye Savunma Sanayinde Dışa Bağımlılıktan Çıkıp Oyun Kuran Aktör Haline Geldi"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TUSAŞ üretimi Aksungur İHA, ATAK taarruz helikopteri ve T-70 genel maksat helikopterinin Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine katılma programında, "savunma sanayinin bağımsızlığın teminatı olduğunu" belirterek, "Türkiye artık savunma sanayinde dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkmış, oyun kuran bir aktör haline gelmiştir" dedi.

Çiftçi, TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur İHA, ATAK taarruz helikopteri, T-70 genel maksat helikopterinin Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine katılma programında konuştu.

Milletin bağımsızlık yürüyüşüne ve gökyüzünde var olma iradesine şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Çiftçi, "TUSAŞ bir tesisin çok ötesinde, Türkiye'nin 'kendi gök kubbesinde bağımsız olma' iradesinin somutlaşmış halidir" dedi.

"Türkiye'nin savunma sanayisinde artık dışa bağımlı olmamasında TUSAŞ'ın rolü büyüktür"

Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bugün burada, yalnızca bir teslim töreni gerçekleştirmiyor; aynı zamanda Türkiye'nin gökyüzündeki bağımsızlık iradesini, milli teknoloji hamlesini ve güvenlik vizyonuna olan bağlılığımızı ortaya koyuyoruz. Var olmak isteyen millet, güçlü olmak zorundadır. Adalete dayanmayan güç zalimdir, güce dayanmayan adalet zayıftır. Bugün İslam coğrafyasına kader tayin edenler, teknik ve maddi güçlerini kullanmaktadırlar. Gazze'de on binlerce kardeşimizi katlettiler. Şimdi de on bini aşkın Filistinli kardeşimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı idamla katletmeye çalışıyorlar. Bu nedenle düştüğümüz yerden ayağa kalkmak zorundayız. Şair Erdem Beyazıt'ın da dediği gibi, 'Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü...' İnsanlığa umut olacak o müjde, sizin çabanızda ve sizin gayretlerinizdedir. Bu sebeple savunma sanayi, sadece bir sektör değildir. Savunma sanayi bağımsızlığın teminatıdır, egemenliğin sigortasıdır, geleceğin garantisidir."

Yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, krizler, istikrarsızlıklar… Küresel ölçekte artan güç rekabeti hakimdir. Bu gelişmeler, açık bir hakikati haykırmaktadır: Güçlü değilseniz, söz hakkınız yoktur; başkalarının yazdığı senaryolarda figüran olursunuz. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan güçlü irade, kararlılık ve vizyon sayesinde Türkiye artık savunma sanayinde dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkmış, oyun kuran bir aktör haline gelmiştir. Bir zamanlar en temel ihtiyaçlar için dahi dışa bağımlı olan Türkiye kendi İHA'sını, SİHA'sını üreten, kendi helikopterini, uçağını geliştiren, milli muharip uçağıyla gökyüzünde söz sahibi olmaya hazırlanan bir ülke konumuna gelmiştir. Bu başarıda TUSAŞ'ın rolü büyüktür.

"Milletimizin özgüveninin göstergesidir"

Bu noktaya erişmek kolay olmadığı gibi bu başarı, yılların emeğinin, sabrının, fedakarlığının ve inancının bir sonucudur. Şakir Zümreler, Vecihi Hürkuşlar, Nuri Killigiller, Özdemir Bayraktarlar… ve daha niceleri bu yolun öncüleridir. Merhum Necmettin Erbakan hocamızın, 'Ağır sanayi hamlesi' vizyonu, bugün güçlü bir sanayiye dönüşmüştür. İsimsiz kahramanlarımız, mühendislerimiz ve bilim insanlarımız, yokluk içinde büyük bir inançla çalışarak bu temelleri atmıştır. Bugün onların hayalleri TUSAŞ'ın üretim bantlarında yaşamaktadır. Bizim medeniyetimizde bağımsızlık; onur, izzet ve varoluş meselesidir. Bu anlayış göklerde de hakim olma iradesini beraberinde getirir. Sizler, bu iradenin temsilcilerisiniz. Gökyüzünde özgürlüğün ve umudun mimarlarısınız.

Merhum Yahya Kemal'in ifade ettiği gibi, 'Yıldızlar ülkesinde açıldıkça yükseğe, başlar hayal edindiği alem görünmeğe…" Sizler, o hayali gerçeğe dönüştüren nesilsiniz. Polis Havacılık birimimiz, 1981'den bu yana gök vatanın sessiz koruyucusu olmuştur. Zor zamanlarda görev alarak, riskten kaçınmayarak; afetlerde, yangınlarda ve kriz anlarında milletimizin yanında olmuştur. Bugün 249 bin saati aşan uçuş tecrübesiyle, güvenliği ve devletin şefkatini temsil etmektedir. Bugün teslim aldığımız Atak helikopteri, T-70 helikopteri ve Aksungur İHA milletimizin özgüveninin göstergesidir. İHA envanterimizin tamamen yerli olması, Gökbey helikopterinin katılımıyla yerlilik oranını artıracak, Türkiye'nin bu alandaki gücünü ortaya koyacaktır.

"Türkiye, savunma sanayine yön veren bir ülkedir"

Türkiye, savunma sanayine yön veren bir ülkedir. Türk Polis Teşkilatı, taarruz helikopteri kullanan ve ileri İHA kabiliyetine sahip ilk polis teşkilatı olmuştur. Bu, Türkiye'nin güvenlik vizyonunun geldiği noktayı göstermektedir. TUSAŞ'ın ortaya koyduğu emek; mühendis aklı, teknisyen emeği ve devlet iradesinin birleşimidir. Bu birliktelik, istiklal ve istikbal anlayışını ortaya çıkarmıştır. Her bir proje ve üretim bugünün ihtiyacını karşılamanın ötersinde, geleceğin Türkiyesi'ni inşa etmek anlamına gelmektedir. Bu amaçla üretilen her eser, mazlum milletlerin kaderine de doğrudan etki etmektedir.

Bizler çok iyi biliyoruz ki gökyüzüne hakim olmayan, yeryüzünde söz sahibi olamaz. Bu düsturla, gök vatanda tam hakimiyet hedefiyle ilerliyoruz. İnsan kaynağımıza yaptığımız yatırımlarla yüksek teknolojiyi kullanacak ve daha ileriye taşıyacak kadroları da yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye sadece üreten değil, ürettiğini en iyi şekilde kullanan Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılı, büyük bir medeniyet yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, kalkınmanın ötesinde yeniden dirilişin ifadesidir. Türkiye artık sadece kendi güvenliğini sağlayan bir ülke değil, bölgesel barışa katkı sunan ve küresel adaletin savunucusu olan bir ülkedir. Mazlumların umudu olan bir Türkiye için güçlü olmak zorundayız. Çünkü güçlü Türkiye demek, daha adil bir dünya demektir.

Bugün burada attığımız adımlar, sadece bugünün değil, yarının Türkiyesi'ni inşa etmektedir. Büyük ve güçlü Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle emeği geçen herkese, vidasını sıkan elden yazılımını yazan akla varıncaya kadar savunma sanayimizin tüm kahramanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Bu yolda şehit verdiğimiz TUSAŞ personellerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerim."

Kaynak: ANKA