İBB'deki usulsüz ihaleye ilişkin 50 milyon liralık "rüşvet" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

MURAT ONGUN REKLAM İHALELERİNİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturma kapsamında elde edilen deliller üzerinde detaylı inceleme yapılıyor. Buna göre, şüphelilerden İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un reklam ihalelerini tek çatı altında topladığı belirtildi.

400 MİLYON LİRALIK REKLAM İHALESİ

Bu kapsamda İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan, yine aynı soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Hüseyin Köksal'ın yeğeni adına kurulmuş olan şirketin, 2024'te 400 milyon liralık reklam ihalesi aldığı iddia edildi. Gerçekleşen usulsüz ihaleler karşılığında söz konusu firmanın, o dönem şirket ortağı olmayan ve ticari ortaklığı bulunmayan Hüseyin Köksal'ın hesabına 3 Haziran 2024'te 50 milyon lira gönderdiği, bu paranın da aynı gün içerisinde İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine aktarıldığı ifade edildi. Söz konusu paranın, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinden arsa alım bedeli olarak gösterildiği belirlendiği ancak söz konusu yerde bu inşaat şirketine ait proje çalışması yapıldığı tespit edildi.

50 MİLYONLUK İHALE RÜŞVETİ İMAMOĞLU İNŞAAT'A AKTARILDI

Soruşturma kapsamında ihale dokümanları, tapu kayıtları, banka kayıtları ve yolsuzluk soruşturmasında alınan gizli tanık ifadeleri sonrası gerçekleştirilen çalışmalarda, İBB'den ihale alan şirketin, aldıkları ihalenin rüşveti olarak 50 milyon lirayı İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine aktardığı iddia edildi.