İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü 8 ayrı oyunla kutlayacak.

Konuya ilişkin Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Hamlet", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Bir Halk Düşmanı", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Ümraniye Sahnesi'nde "Gidiş Dönüş Moskova", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde "Ay, Carmela!", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Ben Medea Değilim", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Yatak Odası Komedisi" ve Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Zehir" oyunu, 27 Mart'ta ücretsiz izlenebilecek.

Ücretsiz oyun davetiyeleri 20 Mart saat 11.00'de sahne gişelerinin yanı sıra "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" ve "biletinial.com" adresleri ile "Şehir Tiyatroları" mobil uygulamasından temin edilebilecek.