İBB Meclisinde 'Dayanıklı İstanbul' Programı Üzerine Soru Önergesi Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, 2019'dan bu yana stratejik öncelik olarak yürütülen "Dayanıklı İstanbul" programı kapsamında yapılan harcamalara ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Hasan Şahin, İBB tarafından 2019'dan itibaren stratejik öncelik olarak ilan edilen "Dayanıklı İstanbul" başlığı altında kentsel dönüşüm, afet ve acil durum risk yönetimi, altyapı güçlendirme, toplanma alanları ve afet parkı uygulamaları gibi pek çok kalemde yatırım ve bütçe tahsisi yapıldığını söyledi.

Şahin, "Kamuoyuna açık raporlar ve performans verileri incelendiğinde, bu bütçelerin önemli bir kısmının fiili hizmete dönüşüp dönüşmediği, ayrılan kaynakların büyük bölümünün hangi yöntemlerle kullanıldığı, ne kadarının kurum imkanlarıyla, ne kadarının dış tedarikle gerçekleştirildiği hususunda ciddi bir belirsizlik olduğu görülmektedir." dedi.

"2019–2025 döneminde 'Dayanıklı İstanbul' başlığı altında İBB ve bağlı birimler tarafından ayrılan toplam bütçe tutarı ne kadardır? Bu toplam kaynağın yıllar itibarıyla dağılımı nasıldır ve fiilen ne kadarı harcamaya dönüşmüştür?" sorularını yönelten Şahin, şöyle devam etti:

"Söz konusu dönemde bu kalemlerin toplam İBB bütçesi içerisindeki oranı nedir? 'Dayanıklı İstanbul' başlığı altında gösterilen harcamalar, diğer stratejik öncelikler arasında hangi sırada yer almaktadır? Ayrılan bütçelerden ne kadarlık kısım İBB'nin kendi personeli, makine parkı ve teknik gücüyle gerçekleştirilmiş, ne kadarlık kısmı dış hizmet alımı ve ihale yoluyla hayata geçirilmiştir? Bu başlık kapsamında 2019–2025 döneminde yapılan toplam ihale sayısı kaçtır? Bu ihalelerin toplam bedeli nedir? Kaç farklı firmaya verilmiş, bu firmaların kaçı birden fazla kez ihaleye girmiştir? 'Dayanıklı İstanbul' kapsamında yürütülen faaliyetlerin somut çıktıları nelerdir? (Tamamlanan dönüşüm alanları, afet toplanma alanları, güçlendirme yapılan yapılar vb.) Bu projeler hangi ilçelerde ve kaç adet uygulanmıştır?"

Soru önergesinin Başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.