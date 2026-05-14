İBB Meclisinde Halk Ekmek'in satışlarının 3 yılda yarıya düşmesine ilişkin soru önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, iştirak şirketi Halk Ekmek'in satışlarının 3 yılda yarıya düşmesi ve şirketin geçen yıl zarar etmesine ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Cemil Keskin, İBB iştirak şirketi İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin, faaliyetleri, satış rakamları ve mali zararı hakkında soru önergesi verdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinde "Halk Ekmek'i ucuzlatacağız, vatandaşın yanında olacağız." yönünde kamuoyuna çeşitli açıklamalar yaptığını hatırlatan Keskin, o dönem özellikle Halk Ekmek üzerinden yoğun bir siyasi söylem geliştirildiğini, ekonomik şartlar ve vatandaşın temel gıda ihtiyacı üzerinden ciddi bir algı yönetimi yürütüldüğünü söyledi.

Keskin, ancak bugün gelinen noktada açıklanan verilerin, söylemler ile sonuçların örtüşmediğini gösterdiğini dile getirerek, "2022 yılında yaklaşık 414 milyon adet normal ekmek satışı yapılırken, 2025 yılı itibarıyla bu rakamın yaklaşık 218 milyon adede gerilediği görülmektedir. Yaklaşık yüzde 47 seviyesindeki bu düşüşle beraber İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin zarar ettiği, fiyat artışlarının devam ettiği ve kamuoyuna yapılan açıklamalarda bu durumun 'tüketim alışkanlıklarının değişmesi' gibi gerekçelerle açıklanmaya çalışıldığı görülmektedir." diye konuştu.

İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin 2022, 2023, 2024 ve 2025'teki ayrı ayrı normal ekmek satış adetlerini soran Keskin, "2022 yılında yaklaşık 414 milyon adet olan normal ekmek satışının, 2025 yılında yaklaşık 218 milyon adede düşmesinin temel gerekçeleri nelerdir? 2025 yılı itibarıyla İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin toplam dönem zararı ne kadardır? 2019 yılından bugüne kadar Halk Ekmek ürünlerine toplam kaç kez zam yapılmıştır? 'Halk Ekmek'i ucuzlatacağız.' söylemine rağmen artan maliyetler ve zamlar karşısında İBB yönetiminin yeni bir mali sürdürülebilirlik planı var mıdır?" ifadelerini kullandı.

Keskin, İstanbul Halk Ekmek AŞ yönetimi tarafından dile getirilen "Ekmek tüketim alışkanlığı değişti." yönündeki açıklamanın bilimsel araştırma, saha çalışması veya veri analizinin olup olmadığını da sorarak, şöyle devam etti:

"Normal ekmek satışlarındaki düşüşe rağmen tam buğday, kepekli ve benzeri ürün gruplarındaki satış artış oranları yıllara göre nedir? İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin 2019-2025 yılları arasında reklam, tanıtım ve iletişim faaliyetleri için yaptığı toplam harcama tutarı ne kadardır? Halk Ekmek büfelerinin sayısı 2019-2025 yılları arasında kaçtan kaça çıkmıştır? İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin zarar etmesine rağmen yönetim kurulu, danışmanlık, reklam ve organizasyon giderlerinde herhangi bir tasarruf tedbiri uygulanmış mıdır?"

Meclis 2. Başkanvekili Özcan, halk ekmeğin piyasadaki ekmek fiyatının yüzde 60'ı oranında satıldığını söyleyerek, "Bildiğim kadarıyla fırınlarda satılan 200 gram ekmek 20 lira, burada 250 gram ekmek satılıyor 12,5 liraya. O yüzden zaten yüzde 60 fiyat geçişle uygulanan bir şey. Çok ucuz bir ekmek satış politikası var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.