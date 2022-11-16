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İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın aracına mermi isabet etti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi ve Grup Sekreteri Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da mermi isabet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi ve Grup Sekreteri Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da mermi isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Halkalı'da seyir halinde olan meclis üyesi Ali Kıdık'ın aracının kapısına mermi isabet ederken, Kıdık olayı yara almadan atlattı.

Bölgede ve araçta inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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