İbb: Evcil Dostunla İstanbul Turuna Hazır Mısın?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde toplu ulaşım araçlarında can dostlarla seyahat edebilme şartlarını yeninden düzenledi. Toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilodan hafif köpekler ile kediler gün boyu, 5 kilodan fazla köpeklerle ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında kafessiz olarak yolculuk yapılabilecek. Köpeklerin ağızlık ve tasma takmaları, kedilerin özel çantasında taşınması yeterli.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde toplu ulaşım araçlarında can dostlarla seyahat edebilme şartlarını yeninden düzenledi. Toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilodan hafif köpekler ile kediler gün boyu, 5 kilodan fazla köpeklerle ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında kafessiz olarak yolculuk yapılabilecek. Köpeklerin ağızlık ve tasma takmaları, kedilerin özel çantasında taşınması yeterli.

İstanbul'un evcil sessiz ve dilsiz sakinleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde yeni bir hakka kavuşuyor. İstanbulluların can dostu olan evcil hayvanlar, belirlenen şartlar çerçevesinde toplu ulaşım araçlarında sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilecek.

İBB, konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturarak, toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanlarla birlikte seyahat edebilme şartlarını yeniden düzenledi.

İBB'ye bağlı metro, otobüs ve vapurlarda; rehber ve 5 kilodan hafif köpekler ile kediler gün boyu seyahat edebilecek. 5 kilodan fazla köpeklerle ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında kafessiz olarak yolculuk yapılabilecek. Köpeklerin ağızlık ve tasma takmaları, kedilerin özel çantasında taşınması yeterli olacak. Evcil kuş türleriyle ise kafeslerinde taşınmak şartıyla günün her saati toplu ulaşım araçlarında seyahat yapılabilcek.

Evcil hayvanların toplu ulaşım araçlarında seyahat şartları ise şöyle:

Rehber Köpekler, günün her saati refakat ettikleri kişi ile birlikte sisteme kabul edilir.

Küçük köpekler (5 kg.'den küçük), tasma ve ağızlık takılı olmak şartı ile sadece kucakta taşınarak günün her saati seyahat edebilir.

Orta boy ve büyük köpekler, (5kg'den fazla) 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında tasma ve ağızlıkları takılı olmak şartı ile seyahat edebilirler. Kediler, özel tasarlanmış kedi çantaları, sepetler ya da kafesle taşınmak şartı ile seyahat edebilir.

Küçük evcil kuş türleri kafeste taşınmak şartı ile istasyon ve araçlara kabul edilir.

Rehber köpekler de sisteme girişine izin verilen tüm köpekler gibi uzunluğu 50 cm.'yi geçmeyecek bir tasma ve ağızlığı takılı olarak sahibi tarafından kontrol altında seyahat edebilir.

Kedilerin okul çantası, pazar çantası, spor sırt çantaları, malzeme kutuları, koliler, el çantaları ve benzeri malzemeler ile taşınmasına izin verilmeyecek. Belirtilen koşullarda taşınmayan kedilerin tasmasıyla ve kucakta taşınsa dahi seyahatine izin verilmeyecek.

Kafesler ve kafes dışında taşınıyor ise tüm köpekler, araç içerisinde zeminde ve sahibinin yakınında bulunacak. Kafesin hiçbir şekilde koltuklara konulmasına ve köpeklerin koltuklara oturtulmasına izin verilmeyecek.

İşletme tarafından belirlenmiş "Köpekle Seyahat Kuralları"na aykırı davranışlar halinde, köpek sahipleri hakkında Türk Borçlar Kanunu 67-68. Maddeleri ve Türk Ceza Kanunu 177. Maddesi uyarınca gerekli yasal girişimlerde bulunulacak.

Şahıslar, ekipmanlar ve kullanım alanlarının uğradığı her türlü zararın tazmininden ve hayvanların sebep olacağı kirliliğin (dışkı, idrar vb.) temizlenmesinden köpek sahipleri sorumlu olacak.

Herhangi bir şekilde serbest kaldığında diğer yolculara zarar verebilecek yırtıcılar, sürüngenler, eklem bacaklılar, böcekler, primatlar, yabani kuşlar ile çiftlik hayvanları toplu ulaşım istasyon ve araçlarına hiçbir şekilde kabul edilmeyecek.