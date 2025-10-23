Haberler

İBB'den Çiftçilere Kışlık Fide ve Arı Yemi Desteği

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik kışlık sebze fideleri ve arı yemi dağıtımı gerçekleştirdi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, üreticilerin güçlenmesinin önemini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Arı Yemi ve Kışlık Sebze Fidesi Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi.

Pendik Kurnaköy'deki törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bir memleketin ancak üreticisi güçlü olduğunda güçlü olabileceğini söyledi.

İBB olarak 2020 yılının mayıs ayında, salgın döneminin ağır şartlarında çalışan çiftçiler için yazlık fide desteğini başlattıklarını aktaran Aslan, "2021'den itibaren desteklerimize kışlık sebze fidesi, mısır, ayçiçeği, buğday, arpa ve yulaf tohumlarımızı ekledik." dedi.

Aslan, üreticilere ayrıca damla sulama hortumu, ücretsiz sulama suyu desteği, gübre, mazot, sarı tuzak, malç naylonu, küçükbaş-büyükbaş hayvan yemi, arı yemi, kooperatif, birlik ve ziraat odalarına makine ve ekipman, balıkçı gemileri için bakım onarım ve koruyucu donanım gibi desteklerde bulunduklarını dile getirdi.

Törende, daha sonra bazı çiftçilere arı yemi ve kışlık sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

