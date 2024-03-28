Murat Kurum, İstanbul'da raylı sistem uzunluğunu 40 kilometre uzatarak 4 yeni hattı hizmete alacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İlk görev yılımızın sonunda şu an mevcut 379,5 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 40,6 kilometre daha uzatarak 4 yeni hattı hizmete alacağız ve 420 kilometreye çıkarmış olacağız. Yani bu 40 kilometrelik hattı hemen yaparak mevcut yönetimin 5 yılda yapamadığını biz 1 yılda yapacağız." dedi.

Kurum, Şişli'de bir otelde "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar" başlığıyla düzenlenen toplantıda ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı.

İstanbul'da köklü bir değişimin arifesinde olduklarını aktaran Kurum, acil eylem planıyla birlikte İstanbulluların birinci günden itibaren gerçek belediyeciliği hissedeceklerini söyledi.

Kurum, "Millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir yönetimin geldiğini ilk haftadan itibaren günlük yaşamlarında görecekler. Çünkü biz göreve gelir gelmez hem İstanbul'da yeni, şeffaf ve katılımcı bir yönetimi hakim kılacağız hem de projelerimizi 39 ilçemizin her yerinde hayata geçireceğiz." diye konuştu.

İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik geldiğini vurgulayan Kurum, 5 yıl boyunca İstanbulluların omuzlarına ağır bir yük gibi çöken bu trafik çilesini süratle bitirmek istediklerini dile getirdi.

Kurum, ilk 6 ayda mevcut yönetimin açamadığı İkitelli-Ataköy arasındaki Mimar Sinan İstasyonu'nu hemen açacaklarını kaydederek, "Yine ilk 6 ayda, yarım yamalak açtıkları Çekmeköy-Samandıra hattı arasındaki Sancaktepe Hastane istasyonunu hizmete alacağız. AK Parti döneminde ihalesi yapılan ancak tamamlanmayan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattını ilk yılda hizmete açacağız." şeklinde konuştu.

"Mevcut liyakatsiz yönetimin 5 yılda yaptığının biz 1 yılda tam 2 katını yapacağız"

Kurum, Samandıra-Sultanbeyli hattını ilk yılda hizmete alacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kabataş-Yıldız hattımızı, Arnavutköy-Halkalı Metrosu ilk yılımızda hizmete alınmış olacak. İlk görev yılımızın sonunda şu an mevcut 379,5 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 40,6 kilometre daha uzatarak 4 yeni hattı hizmete alacağız ve 420 kilometreye çıkarmış olacağız. Yani bu 40 kilometrelik hattı hemen yaparak mevcut yönetimin 5 yılda yapamadığını biz 1 yılda yapacağız. Yine Kaynarca-Tuzla arasındaki 7,9 kilometrelik hattın da yapımına, 9,7 kilometre uzunluğundaki Bağcılar (Kirazlı)-Küçükçekmece (Halkalı) metro hattının ilk 6 ayda yapımına başlayacağız. Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt, Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü, Vezneciler-Sultangazi, Sultanbeyli-Kurtköy, Kurtköy-Sabiha Gökçen hatlarının yapımlarına da ilk 6 ayda başlayacağız."

Kurum, Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe tramvayı, Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvayı, Eyüpsultan-Pierre Loti teleferik hattının yapımlarına ilk 6 ayda start vereceklerini kaydetti.

Sefaköy-Yenikapı, İncirli-Söğütlüçeşme, Samandıra-İstanbul Havalimanı raylı sistem hatlarının yapımlarına başlayacaklarını vurgulayan Kurum, "AK Parti döneminde başlattığımız 9 hattı da hızlandıracağız. Bunun yanı sıra toplamda 184,7 kilometre uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattını da başlatmış olacağız. Böylece ilk yıl içinde aynı anda 20 hat ve 270,6 kilometre raylı sistem çalışmasını sürdürmüş olacağız. Mevcut liyakatsiz yönetimin 5 yılda yaptığının biz 1 yılda tam 2 katını yapacağız." dedi.

"İlk 1 yılda tam 50 bin araçlık otoparkın yapımını başlatacağız"

Kurum, mevcut İBB yönetiminin durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşasına ilk 6 ayda yeniden başlayacaklarını söyledi.

Levazım-Armutlu bölümü, Armutlu-Cendere ve Cendere-Ayazağa Tünelleri ile Ayazağa-Çayırbaşı Tüneli'nin yapımlarını başlatacaklarını kaydeden Kurum, "Kağıthane-Bayrampaşa, Göztepe-Bostancı Tünellerini ilk 6 ayda süratle başlatacağız. Biz trafik çilesini çok daha detaylı çözümlerle bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu noktada ilk 6 ayda tam 260 kilometrelik ana yol ve yan yolun, yine 45 kavşağımızın yapımını başlatıyoruz. Bu kavşakların tümünü ilk yıl tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Birinci yılın sonunda 50 kilometre motosiklet yolu, 100 kilometre motosiklet güvenlik bariyeri yapacaklarını dile getiren Kurum, "İlk 1 yılda tam 50 bin araçlık otoparkın yapımını başlatacağız, 25 bini 1 yılın sonunda hizmete açılacak." dedi.

İstanbul'un gündeminden taksi sorununu 6 ayda tamamen çıkaracaklarını kaydeden Kurum, "Taksi eksiğini şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz. İstanbul taksisini marka haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Trafikte kalma süresini yüzde 64'ten, 59'a düşüreceğiz"

Kurum, ilk 6 ayda mevcut metrobüs hattının kapasitesini artıracaklarını, ilk yıl tamamlandığında ise toplam 100 yeni metrobüs, 250 yeni otobüsün filolara dahil olacağını belirtti.

Hazırlanan Yeni Metrobüs İşletme Planı'yla metrobüs kapasitesini yüzde 20 arttıracaklarını aktaran Kurum, "Altunizade, Zincirlikuyu, Yenibosna gibi yoğun olan alanlardaki yığılmayı artık sonlandıracağız. Tüm bu metro, tünel, yol ve kavşak projelerimizi tamamladığımızda İstanbul'un en merkezi yerlerinde yaşanan trafiği yerin altına alacak, alternatif yollarla yayacak ve milletimize nefes aldıracağız. Trafikte kalma süresini yüzde 64'ten, 59'a düşüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dönüşümü İstanbul'un her sokağında eş zamanlı olarak başlatacağız"

Kurum, İstanbul'un en acil ihtiyaçlarının başında depreme hazırlık geldiğini söyledi.

Göreve geldiklerinde 650 bin konutun inşasına 39 ilçede hemen başlayacaklarını dile getiren Kurum, "300 bin konutumuzu 'yarısı büyükşehirden' diyerek Kiptaş eliyle yapacağımızı duyurmuştuk. Başvuruları hemen 15 Nisan'da almaya başlayacak, 1 ay içerisinde başvuru süreci tamamlanacak. İlk 6 ayda 20 bin konutun yapımına başlayacağız. Yine ilk yılın sonunda 60 bin konutun yapımına başlamış olacağız. Mevcut yönetimin 5 yılda yaptığının tam 4 katının yapımına başlayacağız." diye konuştu.

Kurum, 100 bin sosyal konut çalışmasına eş zamanlı başlayacaklarını, ilk 6 ayda 20 bin sosyal konutun yapımını başlatacaklarını ifade ederek, "250 bin konut projemizde, bir yıl içerisinde anlaşıp müracaat eden vatandaşlarımızın imar düzenlemelerini tamamlayacağız. Dönüşümü İstanbul'un her sokağında eş zamanlı olarak başlatacağız." şeklinde konuştu.

İlk 6 ayda Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birer adet afet müdahale merkezinin yapımına başlayacaklarını vurgulayan Kurum, ilk yılın sonu gelmeden kalan 7 afet müdahale merkezinin yapımını da başlatacaklarını kaydetti.

Kurum, ilk 1 yıl içerisinde 100 kreş açacaklarını, yine 39 ilçeye geçici sahipsiz hayvan bakım merkezleri yapacaklarını dile getirdi.

"Bizim dönemimizde hiç kimse haksız bir şekilde işinden, ekmeğinden olmayacak"

Murat Kurum, 1 yıl içerisinde iki yakada 50 bin kapasiteli hayvan yaşam merkezlerinin yapımına başlayacaklarını, ilk 6 ay içerisinde Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin temelini atacaklarını aktardı.

Üniversite öğrencilerinin mevcut tarifeden yüzde 40 indirimini ilk ay içinde uygulayacaklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli, memur fark etmeksizin tüm öğretmenlerimize indirimli ulaşımı başlatacağız. Deniz ulaşımında da ücretsiz aktarma sistemi ilk ay itibariyle başlayacak. Yine öğrenci evlerimize aylık 25 metreküplük doğal gaz desteğimizi, yeni evlenecek genç çiftlerimize 50 bin liralık evlilik desteğini ilk 6 ayda başlatacağız. Göreve geldiğimiz anda, 1 ay içerisinde İBB'den haksız yere işten çıkarılmış tüm kardeşlerimizi görevlerine geri döndüreceğiz. Bizim dönemimizde hiç kimse haksız bir şekilde işinden, ekmeğinden olmayacak."

Kurum, bugün yaptıkları tanıtımın büyükşehir belediyesi tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Biz İstanbul'un göğsünü kabartacağız. Çünkü biz İstanbul için aşkla çalışacağız ve İstanbul'a hizmette tarih yazacağız. İstanbul'un kaybedecek vakti yoktur. Çünkü vakit kaybına hiçbir insanımızın artık tahammülü yoktur. Ben bu vesileyle, İstanbullu her hemşehrimden, her haneden oylarını istiyorum. İstanbul'un 5 yılını kayıp bilerek 2 kat, 3 kat daha fazla çalışacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.