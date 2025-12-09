'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' ihalesinin beşinci etabında 98 plaka satıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' yapacak 2 bin 500 yeni taksinin beşinci etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 98'inin satışını gerçekleştirdi. İhaleye başkanlık eden İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, " İstanbul'u konforlu yolculuğa ulaştırma amacımız devam ediyor. Bugün beşinci ihalemizi gerçekleştirdik. Bugün toplam 107 katılımcı başvurdu. Evraklar incelendi. Zaten hepinizin de şahit olduğu üzere şeffaf, herkesin her evrakı görebileceği, ekranlara yansıtılan bir ihale gerçekleşti. Bunun sonucunda 107 katılımcının 98'i ihaleye katılmaya hak kazandı. Bu 98 katılımcı da taksi aldı" dedi.

İstanbul'da ulaşımın önemli parçası olan taksilerle ilgili hayata geçirilen 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' kapsamında beşinci kez ihale düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2 bin 500 yeni taksinin beşinci etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 98'inin satışını gerçekleştirdi. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ihaleye İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihaleye 107 kişi başvurdu, bunlardan 98'i gerekli şartları sağlayarak katılım hakkı kazandı. İhalede ilk olarak 34 TUA 144 numaralı plaka, 5 milyon 211 bin artı KDV bedelle satıldı. En yüksek taksi plakası rakamı 5 milyon 211 bin artı KDV olurken, en düşük taksi plakası rakamı 5 milyon 50 bin oldu. Toplamda 98 plaka sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen 5'inci ihale ile birlikte 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' kapsamında toplam 300 taksi plakası sahiplerini buldu. Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Bu plakalarla İstanbul trafiğine yeni nesil taksiler kazandırıldı.

'İSTANBUL'U KONFORLU YOLCULUĞA ULAŞTIRMA AMACIMIZ DEVAM EDİYOR'

İhalenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, "İstanbul'u konforlu yolculuğa ulaştırma amacımız devam ediyor. Bugün sizin de belirttiğiniz gibi beşinci ihalemizi gerçekleştirdik. Bugün toplam 107 katılımcı başvurdu. Evraklar incelendi. Zaten hepinizin de şahit olduğu üzere şeffaf, herkesin her evrakı görebileceği, ekranlara yansıtılan bir ihale gerçekleşti. Bunun sonucunda 107 katılımcının 98'i ihaleye katılmaya hak kazandı. Bu 98 katılımcı da taksi aldı. Her bir taksi plakası ihale usulünden dolayı tek tek ihale ediliyor. Dolayısıyla biraz uzun sürüyor ama sonuçta mevzuat böyle, yapacak bir şey yok. 98 esnafımız da taksi plakalarına kavuştu" dedi.

'BUGÜN 98 PLAKAYLA BERABER 300 YENİ UYGULAMA TABANLI TAKSİ TRAFİKTE OLACAK'

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, "Geçtiğimiz dört ihalede de 202 taksi plakasını İstanbul trafiğine arz etmiştik. Bugün 98 plakayla beraber 300 yeni uygulama tabanlı taksi trafikte olacak. Gün geçtikçe takip ediyoruz tabii ihalelerimiz sonucunda dairemiz vasıtasıyla. Gün geçtikçe İstanbulluların bu taksilerden ne kadar memnun olduğunu görmek bizi daha da mutlu ediyor. Dolayısıyla yaptığımız şeyin doğruluğunu gördükçe biz diğer satışlar için de hazırlığımızı yapıyoruz. Taksici esnafı, İstanbullu buna çok ilgi gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi bu taksiler uygulama tabanlı taksiler ve kayıtlı, daha doğrusu onay almış uygulamalar üzerinden yolcunun şeffaf, ekonomik, güvenli olarak binebileceği, taksici esnafının da 7/24 kayıtlı olduğu, herkes için çok faydalı olan taksi uygulamaları. Umarım bu uygulamalar İstanbul'a hayırlı uğurlu olur" ifadelerini kullandı.