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Hükümet Üreticilerin Zararını Telafi Edecek

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AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, zirai dondan etkilenen üreticilerin zararlarının telafisi için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi. Sarıeroğlu, tarımın ekonomideki önemine vurgu yaparak üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, zirai dondan etkilenen üreticilere ilişkin, "Üreticilerimizin bu zararının telafisi ve ekonomimize yansımamasıyla alakalı olarak her türlü tedbir alınacak." dedi.

???????Sarıeroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesi kırsal mahallelerinde incelemelerde bulundu, zirai dondan etkilenen üreticileri ziyaret etti.

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin bu zararının telafisi ve ekonomimize yansımamasıyla alakalı olarak her türlü tedbir alınacak. Diğer illerimizle kıyasladığımızda Ankara'mızda daha hızlı telafi edeceğimiz ve yeni ekimlerle de süreci çok hızlı bir biçimde çözüme kavuşturacağımızı görüyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda gerekli çalışmalar hızlıca yapılacak. Allah ülkemizi korusun. Tarım ekonominin kalbi, enflasyonla mücadele ettiğimiz bu süreçlerde çok önemli. Onun için hepimiz sahadayız. Üreticilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarındayız."

Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu da üreticilerin alternatif ürün ekerek ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Çanakçı Mahallesi Muhtarı Musa Galip ise devletin üreticiye her zaman sahip çıktığını kaydetti.

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Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
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