Çhd ve Öhd'li Avukatlardan "Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü" Açıklaması: "Hak Mücadelesinin Takipçisi Olacağız"

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, tutuklu bulunduğu cezaevinde girdiği ölüm orucunda yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'in anısına ilan edilen "14 Haziran Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü" dolayısıyla Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Ülkemizde adil yargılanma hakkı ihlallerine her gün bir yenisi eklenmektedir. Bizler, Adil Yargılanma Hakkı Günü vesilesiyle bu hak mücadelesinin ülkemizde ve dünyada takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

ÇHD ve ÖHD'nin İstanbul şubelerine üye avukatlar, Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek, "14 Haziran Dünya Adil Yargılanma Hakkı Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Avukatlar, burada, "14 Haziran Ebru Timtik, Dünya Adil Yargılanma Hakkı Günü, adalet için mücadele edenlerin günüdür" yazılı pankart açarken, "Ebru Timtik ölümsüzdür" sloganı attı.

"ÜLKEMİZDE ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALLERİNE HER GÜN BİR YENİSİ EKLENMEKTEDİR"

Avukatlar adına ortak basın açıklamasını ÇHD İstanbul Şubesi avukatlarından Seda Şaraldı okudu. Açıklamada, şöyle denildi:

"Dostumuz ÇHD üyesi ve yöneticisi avukat Ebru Timtik adil yargılanma hakkı talebiyle başladığı ölüm orucunun 238'inci gününde, 27 Ağustos 2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ebru Timtik'in adil yargılanmadığını anlatmak uğruna yaşamını yitirdiği davada ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve üyeleri Barkın Timtik ve Oya Aslan Aslan halen tutuklu yargılanmaktadır.

Ülkemizde adil yargılanma hakkı ihlallerine her gün bir yenisi eklenmektedir. Siyasi davalarda yasa dışı deliller ve gizli tanık, itirafçı, tanık beyanlarıyla hüküm kurulmaktadır. Kamuoyunda Kobani davası olarak bilinen HDP MYK üyelerinin yargılandığı dava, olağanüstü bir hızla devam etmekte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları uygulanmamakta, gizli/açık, tanık beyanlarıyla yargılama yürütülmektedir. Şenyaşar ailesi halen Urfa Adliyesi önünde oturma eylemi yaparak adil yargılanma hakkı talep etmektedir. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım, adil yargılanma talebiyle başladıkları ölüm orucunun 170'li günlerini aşmıştır. Çorlu tren katliamı, Hendek işçi katliamı, Soma katliamı aileleri halen adalet beklemektedir.

HALKTAN YANA BİR YARGILAMA FAALİYETİ ETKİN OLMALIDIR: Adil Yargılanma Hakkı Günü vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isteriz ki; mücadeleler sonucu elde edilmiş yargılama ilkelerinin hayata geçirildiği, savunma ve adil yargılanma hakkının gereklerinin yerine getirildiği, somut, bilimsel delillere dayalı olarak belirli, öngörülebilir, açık, halktan yana ve halk için bir yargılama faaliyeti bir an önce etkin olmalıdır. Gizli tanıklık, itirafçılık/iftiracılık, SEGBİS dayatması, delilsiz, varsayımlara, soyut iddialara dayalı hüküm kurma, ceza yargılama ilkelerinin yok sayılması ile görünüşte bile adil olmayan yargılama oyunları son bulmalıdır.

HAK MÜCADELESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ: Aynı şekilde Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü kapsamında yayımlanan ortak metin ve raporlar incelendiğinde Mısır'da adil yargılanma hakkı kapsamında yaşanan sorunların; tüm muhalifleri etkileyen bir düzeyde olduğu da görülmektedir. Yargısız infazlar, uzun tutukluluk süreleri, gözaltında kayıplar, tüm muhaliflerin her gün karşı karşıya kaldığı sorunları işaret etmektedir. Ülkemizde de olduğu üzere, Mısır'da da bu baskı ve zor uygulamalarına maruz kalan kesimlerin başında hak mücadelesi yürüten avukatlar gelmektedir. Bizler, Adil Yargılanma Hakkı Günü vesilesiyle bu hak mücadelesinin ülkemizde ve dünyada takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

Avukatlar, "Ebru Timtik ölümsüzdür" eklinde slogan attı.

NE OLMUŞTU?

Aralarında ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu ÇHD üyesi 17 avukatla birlikte İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütü kurma ve yönetme" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanan avukat Ebru Timtik, 20 Mart 2019 tarihinde mahkemenin verdiği kararla 13 yıl 6 ay hapse mahküm edilmişti.

5 Şubat 2019 tarihinde Kozağaçlı ve Timtik'in de aralarında bulunduğu bir grup avukat "Adil yargılanma" talebiyle açlık grevine başlamıştı. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal 5 Nisan'da açlık grevlerini ölüm orucuna çevirdiklerini duyurmuşlardı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin hakkında tahliye kararı vermesi üzerine Ünsal ölüm orucunu sonlandırmıştı.

Ebru Timtik ise 27 Ağustos 2020 tarihinde girdiği ölüm orucu sonucunda hayatını kaybetmişti. Timtik'in hayatını kaybetmesi üzerine dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda hukuk örgütü, Timtik'in doğum günü olan 14 Haziran'ı "Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü" ilan etti.

ANKA / Güncel