Hong Kong Ekonomisi İyileşiyor

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Finans Sekreteri Paul Chan, Hong Kong yönetiminin tüketimi artırmak ve yeni büyüme faktörleri geliştirmek amacıyla daha elverişli koşullar yaratacağını söyledi.

HONG KONG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin Finans Sekreteri Paul Chan, Hong Kong ekonomisinin istikrarlı mali durum, olumlu piyasa görünümü ve yükselme eğilimindeki menkul kıymetler borsası sayesinde iyileşmekte olduğunu belirtti.

Chan kendi blog sayfasında Pazar günü yaptığı açıklamada, Hang Seng Endeksi'nin 19.000 puanı aşarak dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla küresel piyasa duyarlılığının son zamanlarda iyileşme kaydettiğini ve piyasa cirosunun da önemli ölçüde arttığını ifade etti.

Emlak piyasasındaki işlemlerin de arttığını ve 10 aylık düşüş sürecinin ardından konut fiyatlarının istikrara kavuştuğunu belirten Chan, bunun ise yönetimin emlak kısıtlamalarını kaldırmaya yönelik politikalarının etkili olmaya başladığını gösterdiğini söyledi.

Standard & Poor's kredi derecelendirme kuruluşunun Hong Kong için yaptığı son derecelendirmeye atıfta bulunan Chan, istikrarlı ekonomik toparlanma, istikrara kavuşan emlak piyasası ve mali durumdaki daha dengeli gidişat sayesinde kentin istikrarlı görünüm sergilediğini belirtti.

Chan, farklı sektörlerde halen dengesiz bir toparlanma görülse de HKSAR yönetiminin tüketimi artırmak ve yeni büyüme faktörleri geliştirmek için daha elverişli koşullar yaratacağını ifade etti.