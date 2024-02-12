Hollanda ve Çin Arasındaki İşbirliği Bahar Bayramı'nda Kutlandı

ÇEKİM TARİHİ: 8 Şubat 2024

1. Etkinlikten çeşitli görüntüler

Lahey'de Bahar Bayramı'nın kutlandığı resepsiyona katılan Hollandalılar, Hollanda ve Çin arasındaki işbirliğinin artması ve bağların güçlenmesi konusunda iyimser olduklarını ifade etti.

"Ejderha Yılı uyum ve refahın yılıdır. Biz de Çin halkı için uyum, barış ve refah diliyoruz."

"Bu yıl Ejderha Yılı. Hakikaten çok iyi bir yıl ve umuyorum ki bu yıl Hollanda ve Çin arasındaki işbirliği birçok farklı açıdan çok verimli olacak. Çin pazarı büyüyor. İnsanların Çin'e gitmeleri ve oradaki fırsatları görüp orada iş kurmaları için hala birçok fırsat var."

"Bence Çin'de pek çok uluslararası ziyaretçi tarafından henüz görülmemiş bir sürü cazip yer var. Umarım biraz turistik bilgi sunarak bu yerlerin yeniden çiçek açmasına yardımcı olabilirim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lahey'den bildiriyor.(XHTV)