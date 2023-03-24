Hollanda'nın Lale ve Nergisiyle Ünlü Çiçek Bahçesi Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Hollanda'nın en çok turist çeken yerlerinden biri olan Keukenhof çiçek bahçesi Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Hollanda'nın en çok turist çeken yerlerinden biri olan Keukenhof çiçek bahçesi Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Amsterdam yakınlarındaki Lisse belediyesinde yer alan bahçe, milyonlarca çiçek açmış lale, nergis ve diğer soğanlı çiçekleriyle ünlü.

Bu yıl 14 Mayıs'a kadar açık kalacak olan bahçeyi dünyanın dört bir yanından bir milyondan fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Keukenhof'un Direktörü Jeroen Duyster, "2023 her şeyden önce uluslararası ziyaretçilere yeniden hoş geldiniz demek. Dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri yeniden ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Çiçek sergisinin, dünya çapındaki turistlerin Hollanda kültürüyle bağlantı kurması için özel bir etkinlik olduğunu söyleyen Duyster, "Lalelerin yanında bu da önemli" dedi.

Çiçek bahçesinde öne çıkan noktalardan biri de bu yılki açılışa hazırlık için geçen kış yedi milyon çiçek soğanının ekilmiş olması. Duyster, "Hiçbir makine kullanılmadı, bahçıvanlarımız onları elleriyle dikti" dedi.

Keukenhof çiçek bahçesinin Hollandalı çiçek üreticilerinin ürünlerini dünyaya göstermeleri için kurulduğunu ve başarılı bir turistik cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Duyster, "Yani bu muhteşem bir kombinasyon" ifadelerini kullandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lisse'den bildiriyor.(XHTV)