Hollanda'da muhalefetteki Denk Partisi, Amsterdam'da olay çıkaran İsrailli taraftarların yargılanmasını istiyor

Hollanda'da muhalefetteki Denk Partisi, UEFA Avrupa Ligi kapsamında başkent Amsterdam'da 7 Kasım'da oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde şiddet olayları başlatan İsraillilerin Hollanda'da yargılanmalarını istedi.

Denk Partisinin Amsterdam Belediye Meclisindeki grup başkanı ve sözcüsü Sheher Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan şiddet olaylarını "Pogrom (Holokost döneminde Yahudilerin hedef alındığı şiddet olayları)" olarak adlandıran Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın olayları tek taraflı değerlendirdiğini ve İsrailli taraftarların provokasyonlarını görmezden geldiğini söyledi.

"İsrailli taraftarlar gerilimi tırmandırdı"

Khan, olayların İsrailli taraftarların saldırılarıyla tırmandığını kaydederek, "İsrailli taraftarlar Amsterdam'a geldiğinde Filistin sembollerine saldırmaya, Filistin bayraklarını indirmeye başladı. Irkçı ve soykırımcı sloganlar attılar, İsrail ordusunu desteklediklerini gösterdiler ve 'Araplara ölüm' ve 'Gazze'de artık çocuk yok' gibi sözler sarf ettiler. Bu, halihazırda devam eden soykırımdan rahatsız olan şehrimizde büyük tepkiye neden oldu. Taksi şoförlerimize de saldırdılar." dedi.

Khan, son yıllarda Yahudi vatandaşlara yönelik bazı münferit saldırıların yaşandığını kabul ederken, belediye başkanının "pogrom" ifadesini kullanmasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

"Belediye Başkanı bu olayların neden bir 'pogrom' olduğunu açıklayamadı. Yahudi toplumunun korku ve endişelerini gidermek istediğini söylüyor. Ancak bunu yapmanın yolu gerçeklere bağlı kalmaktır. Gerçeklere sadık kalırsanız, şehrimizdeki Yahudilere en iyi şekilde yardımcı olursunuz" diyen Khan, şunları kaydetti:

"Başkan, 'pogrom' kelimesini kullanarak korkuları daha da körükledi. Son yıllarda şehrimize binlerce İsrailli turist geliyor ve daha önce hiç İsrail vatandaşlarına yönelik böyle bir saldırı yaşanmadı. Amsterdam'daki Yahudi vatandaşlarımıza karşı da İsrail vatandaşlarına yapılan türden bir saldırı hiç olmadı. Böyle bir şey olsaydı, Yahudi kardeşlerimizin yanında durur, asla kabul etmezdim."

Belediye yönetimi olayları tek taraflı değerlendirdi

Yahudi toplumunda korku ve endişenin arttığını kaydeden Khan, "Bu korkuyu anlayışla karşılıyorum. Ancak bazı siyasetçiler, bu korku ve endişeyi kendi aşırı sağcı, ırkçı gündemleri için istismar ediyor." ifadelerini kullandı.

Khan, belediye başkanının olayları tek taraflı değerlendirdiğini söyleyerek, "Belediye Başkanı toplumsal endişeleri ve Yahudi toplumunun korkularını gereksiz yere körükledi. Maccabi holiganlarının soykırım çağrısı yapan sloganlar attığından, şehrimizdeki taksi şoförlerine saldırdıklarından hiç bahsetmedi." dedi.

10 İsrailli taraftar gözaltına alındı

Belediye meclisindeki oturumda gözaltına alınanlarla ilgili rakamların paylaşıldığını belirten Khan, "Gözaltına alınanların 10'unun İsrail vatandaşı olduğunun açıklanmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.

Maccabi Tel Aviv taraftarı olan İsrailli şüphelilerin ülkelerine döndüğünü aktaran Khan, "Şu an İsrail'e dönmüş olsalar da, Hollanda makamlarının İsrail'den bu suçluları Amsterdam'a iade etmesini talep etmesini ve eğer suçlu bulunurlarsa burada yargılanmalarını sağlamasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın taraftarlar alınmadan oynanması değerlendirildi

Khan, maçın oynanacağı gecenin öncesinde, karşılaşmanın taraftarsız oynanması seçeneğinin de içinde bulunduğu olayları konuşmak için Belediye Başkanı'nın Başbakan Dick Schoof'u araması fakat ulaşamamasının da belediye meclisindeki tartışmalarda gündeme geldiğini aktardı.

Khan, "Bu tartışmalar önemsiz. Maça taraftar alınmaması konuşulmuş ama zaten 2 bin 600 Maccabi taraftarı Amsterdam'daydı. Baştan hiç gelmelerine izin vermemeliydi" dedi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinde (UEFA) Rus kulüplerine uygulanan yasağın İsrail kulüplerine de uygulanması gerektiğini vurgulayan Khan, şunları kaydetti:

"Tıpkı Rus futbol kulüplerine yaptığımız gibi İsrail kulüplerinin tamamını yasaklamalıydık. Ülkeleri soykırım suçu işliyor. Buraya geldiklerinde soykırımı desteklemiş oluyorlar. Geçen hafta yaşananlar tam da bunu gösterdi. Bu yüzden Amsterdam'a hiç gelmemeliydiler ve burada istenmediklerini bilmeliler."

-"Asıl sorun Gazze'deki soykırım"

Khan, olaylar nedeniyle şehirde protesto yasağının uzatılmasının Filistin destekçisi hareketleri durduramayacağını vurgulayarak, "İnsanlar sokakta olmaya meraklı olduğu için değil, bir soykırım yaşandığı için gösteri yapıyor." dedi.

"Gösterileri yasaklayabilirler ama biz devam eden soykırımla ilgili endişelerimizi dile getirmenin başka yollarını bulacağız" ifadelerini kullanan Khan, "Hükümetimiz de bu soykırımda suç ortağı. Sorun bundan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Amsterdam Belediye Meclisine Gazze'de soykırım işlendiğinin belirtilmesi için önerge sunacaklarını belirten Khan, "Soykırım devam ettikçe toplumdaki gerilimler sürecek ve tekrar ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.