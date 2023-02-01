Hollanda'da deli dana vakası görüldü Güncel Haberler Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, bir çiftlikte ölen bir inekte deli dana vakasına rastlanıldığını, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar doğurmayacağını açıkladı. Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, bir çiftlikte ölen bir inekte deli dana vakasına rastlanıldığını, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar doğurmayacağını açıkladı. Adema, Hollanda Parlamentosuna sunduğu mektupta, ülkede bir çiftlikteki ölü inekte deli dana vakasına rastlanıldığını ve ineğin bulunduğu çiftliğin karantinaya alındığını bildirdi. Söz konusu ineğin besin zincirine dahil olmadığı belirten Adema, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar doğurmayacağını belirtti. Hollanda'da deli dana vakası en son 2011'de görülmüştü. Tıp terminolojisinde adı BSE olarak bilinen ve 1980'lerde İngiltere'de ortaya çıkan deli dana hastalığı, hayvanlar için öldürücü olduğu kadar, hayvanın etini tüketen insanlarda da ölümcül beyin hastalığına yol açabiliyor. Kaynak: AA / Güncel Bekir Pakdemirli Hollanda Güncel Haberler

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