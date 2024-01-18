Üye Girişi
Haberler

Hollanda Büyükelçiliği, Şırnak'taki Okula Lale Soğanları Gönderdi

Güncelleme:
Abone Ol

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Şırnak'ın Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gönderilen 100 lale soğanı, okula ait serada saksılara dikildi. Laleler, daha sonra belirlenecek bir alanda yetiştirilecek.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Şırnak'ın Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gönderilen 100 lale soğanı, okula ait serada saksılara dikildi.

Düzenlenen programla İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Okul Müdürü Hakkı Kaya, öğretmen ve öğrenciler tarafından ilk etapta küçük saksılara dikilen lale soğanları, burada büyütülecek. Laleler, daha sonra belirlenecek bir alanda yetiştirilecek.

Okulda biyoloji öğretmeni Nesrin Ecer, gazetecilere, yaklaşık 2 yıl önce Büyükelçilikten bir heyetin ilçeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Çeşitli sosyal sorumluluk projelerini birlikte yürüttük. O zamanlar kurduğumuz bu dostça diyaloğun devamı niteliğinde bugün de bize Hollanda'nın meşhur lale soğanlarını hediye ettiler. Lale soğanları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrenci Mustafa Tayşun da öğretmenlerle lale soğanlarını diktiklerini anlatarak, "Bunları çok güzel yetiştireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Hollanda Ankara Şırnak Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Tunceli adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Trabzon adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Trabzon Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Niğde Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Nevşehir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title