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Hizbullah, İsrail'in Golan Tepelerine 60 Katyuşa Füzesiyle Saldırdı

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Hizbullah Hareketi, İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri hedeflere 60 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda, Yoav Askeri Üssü, Nafah Askeri Üssü ve Keyla'daki hava savunma üssü hedef alındı.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Golan Tepelerinde yer alan askeri hedeflerine 60 adet katyuşa füzesi ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine yönelik saldırı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Golan'da yer alan ve İsrail'in kuzey cephesindeki Yoav Askeri Üssü, Nafah Askeri Üssü'nde yer alan 210. Tugay Komutanlığı ve Keyla'daki hava savunma üssünün 60 katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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