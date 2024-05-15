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Hizbullah, İsrail'in askeri hava üssünü kamikaze İHA'larla hedef aldı

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Hizbullah Hareketi, ilk kez İsrail'in iç kesiminde yer alan Taberiye kenti yakınlarındaki askeri hava üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Saldırı sonucunda üs başarılı bir şekilde vuruldu.

Hizbullah Hareketi, ilk kez İsrail'in iç kesiminde yer alan Taberiye kenti yakınlarındaki askeri hava üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah yaptığı açıklamada, Taberiye kenti yakınlarında yer alan Lübnan sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Eilane Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, kentin batısında bulunan üssün "başarılı şekilde" kamikaze İHA'larla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda 297 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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