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Hizbullah'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında bir İsrailli sivil öldü

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Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine düzenlediği füze saldırısında bir İsrailli sivil hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı. İsrail ordusu saldırıya karşılık olarak Hizbullah'a ait noktaları bombaladı.

Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine düzenlediği füze saldırısı sonucu bir İsrailli sivil öldü, 5 asker yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden düzenlediği tanksavar füzesi saldırısı, Celile bölgesinin batısında Adamit yerleşim yerine isabet etti.

Saldırıda bir sivil hayatını kaybederken 4'ü hafif olmak üzere 5 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab ve Kefr Kila beldelerinde Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen noktaları bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 296 Hizbullah mensubu öldürüldü. Çatışmalarda ayrıca 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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