Hizbullah Hareketi Sınır Çatışmalarında Bir Mensubunu Kaybetti

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile sınırda yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nabig Kadiri isimli Hizbullah mensubunun öldüğü" ifade edildi.

Bölgedeki AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı'nın Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba beldesi sorumlusu olan Kadiri, Kefr Şuba'da bulunduğu eve düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 159'a yükseldi.???????

İran destekli Şii Hizbullah Hareketi, 1997'de Lübnan'da çoğunluğu Sünnilerden oluşan Direniş Tugayı'nı kurmuştu.