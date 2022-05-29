Hırvatistan'da içerisinde 4 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu - Haberler

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Hırvatistan'da içerisinde 4 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu

AA - Lejla Biogradlija - Güncel
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Hırvatistan'da içerisinde 4 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu

Hırvatistan'da sabah saatlerinde Split kentinden havalanan "Cessna 182" tipi küçük uçağın kısa süre sonra kaybolduğu bildirildi.

Hırvatistan'da sabah saatlerinde Split kentinden havalanan "Cessna 182" tipi küçük uçağın kısa süre sonra kaybolduğu bildirildi.

Hırvatistan Arama Kurtarma Dairesinden (HGSS) yapılan açıklamada, Split'ten havalanan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu uçağın radardan çıktığı ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, HGSS'den 100 kişilik ekibin uçağın kaybolduğu mevkide bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın Almanya'ya gitmek üzere havalandığı kaydedildi.

AA / Lejla Biogradlija - Güncel

Arama Kurtarma Hırvatistan Cessna Güncel Haberler

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