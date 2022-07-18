Hindular İçin Kutsal Shrawan Ayında Dua Eden Bir Hindu - Haberler

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Hindular İçin Kutsal Shrawan Ayında Dua Eden Bir Hindu

Xinhua - Güncel
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Hindular İçin Kutsal Shrawan Ayında Dua Eden Bir Hindu

LALİTPUR, 18 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde kutsal Shrawan ayının ilk Pazartesi günü Tanrı Shiva'ya dua ederek şükranlarını sunan bir dindar, 18 Temmuz 2022. Kutsal Shrawan ayı, Hindular tarafından mutluluk ve refah için Tanrı Shiva'ya dua ettiği hayırlı bir ay olarak kabul ediliyor.

LALİTPUR, 18 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde kutsal Shrawan ayının ilk Pazartesi günü Tanrı Shiva'ya dua ederek şükranlarını sunan bir dindar, 18 Temmuz 2022. Kutsal Shrawan ayı, Hindular tarafından mutluluk ve refah için Tanrı Shiva'ya dua ettiği hayırlı bir ay olarak kabul ediliyor. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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