Hindistan Pazarları Hindu Renk Festivali Holi'ye Hazır

GUWAHATİ, 6 Mart (Xinhua) -- Hindistan'da renk festivali Holi'nin kutlanmasına sadece iki gün kala, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletindeki pazar satıcıları, insanların renklere, su tabancalarına ve diğer aksesuarlara artan talebi karşılamak için hazırlıkları sürdürüyor.

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Guwahati şehrindeki bir pazarda yaklaşan Holi Festivali öncesinde bir satıcı su tabancası ve renkli pudra satıyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

GUWAHATİ, 6 Mart (Xinhua) -- Hindistan'da renk festivali Holi'nin kutlanmasına sadece iki gün kala, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletindeki pazar satıcıları, insanların renklere, su tabancalarına ve diğer aksesuarlara artan talebi karşılamak için hazırlıkları sürdürüyor.

Dol Purnima (Dolunay Günü) olarak da bilinen Holi, Radha ve Krishna'nın ilahi aşkını anmak için Hindistan alt kıtasında kutlanan eski bir festival.

Bu yıl 8 Mart'a denk gelen Holi'de danslar, müzikler, ziyafetler ve en önemlisi de sürülen renkli pudralar eşliğinde coşkulu kutlamalar yapılacak.

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Guwahati şehrindeki bir pazarda yaklaşan Holi Festivali öncesinde bir satıcı su tabancası ve renkli pudra satıyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Guwahati şehrindeki bir pazarda yaklaşan Holi Festivali öncesinde bir satıcı su tabancası ve renkli pudra satıyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Guwahati şehrindeki bir pazarda yaklaşan Holi Festivali öncesinde bir satıcı su tabancası ve renkli pudra satıyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Guwahati şehrindeki bir pazarda yaklaşan Holi Festivali öncesinde bir kız çocuğu su tabancası satın alıyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Guwahati şehrindeki bir pazarda yaklaşan Holi Festivali öncesinde bir satıcı su tabancası ve renkli pudra satıyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)