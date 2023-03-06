Hindistan Pazarları Hindu Renk Festivali Holi'ye Hazır
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GUWAHATİ, 6 Mart (Xinhua) -- Hindistan'da renk festivali Holi'nin kutlanmasına sadece iki gün kala, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletindeki pazar satıcıları, insanların renklere, su tabancalarına ve diğer aksesuarlara artan talebi karşılamak için hazırlıkları sürdürüyor.
GUWAHATİ, 6 Mart (Xinhua) -- Hindistan'da renk festivali Holi'nin kutlanmasına sadece iki gün kala, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletindeki pazar satıcıları, insanların renklere, su tabancalarına ve diğer aksesuarlara artan talebi karşılamak için hazırlıkları sürdürüyor.
Dol Purnima (Dolunay Günü) olarak da bilinen Holi, Radha ve Krishna'nın ilahi aşkını anmak için Hindistan alt kıtasında kutlanan eski bir festival.
Bu yıl 8 Mart'a denk gelen Holi'de danslar, müzikler, ziyafetler ve en önemlisi de sürülen renkli pudralar eşliğinde coşkulu kutlamalar yapılacak.