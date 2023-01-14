Hindistan'ın Assam Eyaletinde Bhogali Bihu Festivali İçin Toplu Halde Balık Tutuldu Güncel Haberler NAGAON, 14 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alam Assam eyaletindeki yüzlerce Nagaon köylüsü, eyalette kış hasadı sezonunun sonuna işaret eden ve Ocak ayında kutlanan Bhogali Bihu festivali için toplu halde balık tutma etkinliğine katıldı. Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde, Bhogali Bihu festivalinin bir parçası olarak toplu halde balık tutma etkinliğine katılan insanlar, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) NAGAON, 14 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alam Assam eyaletindeki yüzlerce Nagaon köylüsü, eyalette kış hasadı sezonunun sonuna işaret eden ve Ocak ayında kutlanan Bhogali Bihu festivali için toplu halde balık tutma etkinliğine katıldı. Festival boyunca, insanlar geleneksel olarak Assam balık ağı Jakoi'yi kullanarak toplu halde balık tutma etkinliği düzenliyor ve ardından toplu ziyafet veriyor. Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde, Bhogali Bihu festivalinin bir parçası olarak toplu halde balık tutma etkinliğine katılan insanlar, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde, Bhogali Bihu festivalinin bir parçası olarak toplu halde balık tutma etkinliğine katılan insanlar, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde, Bhogali Bihu festivalinin bir parçası olarak toplu halde balık tutma etkinliğine katılan insanlar, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde, Bhogali Bihu festivali öncesinde geleneksel yemekleri hazırlayan kadınlar, 12 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde, Bhogali Bihu festivali öncesinde geleneksel yemekleri hazırlayan bir kadın, 12 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde, Bhogali Bihu festivali öncesinde "Bhelaghar" kulübesinin önünde geleneksel Bihu dansı yapan kadınlar, 12 Ocak 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel India Assam Güncel Haberler

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