Herson Uluslararası Havalimanı 'askeri araç mezarlığına' döndü

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yaklaşık 8 ay boyunca Rus ordusunun kontrolünde kalan ve ağır bombardımanların sonucu harabeye dönen Herson Uluslararası Havalimanı'nın "askeri araç mezarlığına" döndüğü görüldü.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'a kadar Ukrayna'nın Herson bölgesinde sivil ve askeri havalimanı olarak hizmet veren ve bölgenin Rus güçlerin kontrolüne girmesinden sonra adeta bir askeri üssüne dönüştüğü söylenen Herson Uluslararası Havalimanı'ndaki yıkım, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Rus kuvvetlerinin, Herson kenti ve çevresindeki yerleşim yerlerinden çekilmesi sonrası tekrar Ukrayna ordusunun kontrolü sağladığı Çornabayivka köyünde bulunan ve adeta harabeye dönen havalimanının altyapısı, savaşın ağır izlerini taşıyor.

Rus kuvvetlerinin bölgede kaldığı sürede "askeri lojistik merkezi" olarak da kullanıldığı anlaşılan havalimanının, hava savunma sistemi radarları, tank, zırhlı ve askeri personel taşıyan araçların yanı sıra çok sayıda uçağın parçalarının yer aldığı harabeye döndüğü dikkati çekiyor.

Herson Uluslararası Havalimanı'nda, birçok patlamamış mayın, mermi ve diğer patlayıcı maddelerin bulunduğu bir alanın da varlığı göze çarpıyor.

Mayın temizleme çalışmalarının henüz tamamlanmadığı Herson Uluslararası Havalimanı tamamen kullanılamaz hale gelirken çevresinde Rus askerlerince "savunma hattı" olarak kazılan ve kilometrelerce uzanan hendekler de görüldü.

Mıkolayiv-Herson arasında ulaşımı sağlayan kara yolu ile Herson Uluslararası Havalimanı arasında yer alan bir bölgede, savaşın benzer izleri bulunuyor.