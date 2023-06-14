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Herson'da yıkılan barajın neden olduğu zarar havadan görüntülendi

Herson'da yıkılan barajın neden olduğu zarar havadan görüntülendi

Güncel Haberler

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yıkılan barajın neden olduğu zarar havadan net şekilde dikkat çekiyor.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yıkılan barajın neden olduğu zarar havadan net şekilde dikkat çekiyor. Barajın yıkılması içme suyundan, tarım alanlarına, gıda ikmaline kadar ekosistemi olumsuz etkiledi. Güneyde cephe hattı da sular altında kalırken Ukrayna Rusya'yı barajı patlatmakla suçluyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna Herson Güncel Haberler

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