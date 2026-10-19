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He Lifeng ile Çernişenko, Çin-Rusya komitesinin 30. oturumuna eş başkanlık etti

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He Lifeng ile Çernişenko, Çin-Rusya komitesinin 30. oturumuna eş başkanlık etti
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He Lifeng ve Dmitriy Çernişenko, Çin-Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin 30. oturumuna video bağlantısıyla eş başkanlık etti. He, ticaret, yatırım, ulaştırma, tarım, nükleer enerji, havacılık ve uzayda işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile birlikte Çin ve Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin 30. oturumuna eş başkanlık etti.

He pazartesi günü video bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke liderlerinin vardığı önemli ortak mutabakatları hayata geçirmek ve bir sonraki olağan toplantıya hazırlık yapmak üzere Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Ticaret ve yatırım, ulaştırma, tarım, nükleer enerji, havacılık ve uzay gibi geleneksel alanlarda Rusya ile işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır olduklarını belirten He, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma ile dijital ekonomi alanlarındaki işbirliğini de aktif şekilde genişletmeye hazır olduklarını ifade etti.

He, iki tarafa, işbirliği için elverişli bir ortam oluşturma, çok taraflı ticaret sistemini koruma ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğinde yeni ilerlemeler yönünde çaba gösterme çağrısında bulundu.

Çernişenko ise ikili etkileşimlerin giderek yakınlaştığını ve çok taraflı platformlardaki işbirliğinin güçlendiğini söyledi. Çernişenko, işbirliğini hem kapsam hem de nitelik bakımından geliştirmek üzere Çin ile çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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