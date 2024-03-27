Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankasına İşlenmemiş Altın İthalatı Kotası Tahsis Etti

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankasına işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş altın kotasına ilişkin düzenleme yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak altın ithalatının artış hızını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak 7 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla işlenmemiş altın ithalatı için kota uygulanmaya başlandı.

Kota uygulaması sonrasında piyasada işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma nedeniyle Bakanlığa iletilen sorunların azaltılmasını teminen 2024 Nisan ayından itibaren, Bakanlıkça kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş'ye, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildi.

KUYUM İŞLETMELERİ YETKİ BELGELERİYLE İLGİLİ BANKALARA BAŞVURACAK

Açıklamaya göre uygulama kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından ilgili ayın ilk 3 iş günü içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine yetki belgeleri ile birlikte ya da altinihracatdestek@vakifkatilim.com.tr e-posta adresine yetki belgelerinin taranmış hali ile birlikte talep ettikleri işlenmemiş altının kilogram olarak miktarını belirtilerek başvuruda bulunulacak.

Banka tarafından ilgili kuyum işletmesine satın alabileceği miktarın bildirilmesini müteakip 3 iş günü içerisinde kuyum işletmesi tarafından bankaya ödeme yapılması gerekiyor. Yapılacak ödemeleri müteakiben ilgili banka tarafından işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilerek hak sahiplerine İstanbul'daki şubelerinde teslim edilecek.

KUYUM İŞLETMESİ AYNI AY İÇİNDE BİRDEN FAZLA BANKAYA TALEP İLETEMEYECEK

Diğer taraftan; bir kuyum işletmesi tarafından aynı ay içerisinde birden çok bankaya talep iletilemeyecek. Aksinin tespit edilmesi halinde söz konusu kuyum işletmesinin tüm talepleri iptal edilecek.