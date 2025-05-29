Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çok sayıda atama

Hazine ve Maliye Bakanlığında bazı üst düzey bürokratlar görevden alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı. Bazı bakanlık resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın değişik kademelerinde, bazi resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yaymlandı.

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Buna göre; Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat ÖZtürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Uğur Aybeğ Kini, Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kabadayı Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mücahid Taylan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Muharrem Akyaka ve Erkan Tek, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kadir Gurbetci, Mehmet Tunçak, Nadide Gülbay Yiğiteli ve Seyfullah Arslantürk, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Telif Hakları Genel Müdür Yardımcılığına Talha Feyyaz Paksoy, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Aysel Kandemir atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA ÇOK SAYIDA ATAMA

Yayımlanan aynı kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Tutal'ın yerine Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı Okan Süler atandı. Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür, görevden alındı.

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür yardımcılıklarına Nihal Selcen Hançer ve Yücel Süzen, Kamu Finansmanı Genel Müdür yardımcılıklarına Emek Günaydın, Melek Görmezoğlu ve Zeynep Boğa, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Onur Akın, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür yardımcılıklarına Bengü Aytekin, Duygu Güven ve Selçuk Erdal Günal, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür yardımcılıklarına İsmail Halıcı, Mücahit Duman ve Serdar Ülker, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Banu Akçakoca, Teftiş Başkan Yardımcılığına Zeynep Demirbaş Tatlı, Vergi Denetim Kurulu Başkan yardımcılıklarına Cebrail Yılmazer, Celal Şahin, Erhan Selim, Gökçen Gülsüm Köroğlu ve Yalçın Gemici, Hazine Başkontrolörlüğüne Murat Erinç Bayrakcı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan yardımcılıklarına Çiğdem Kahveci ve Akif Bülent Boyacıoğlu atandı.

AMASYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken görevden alınırken, bazı illerin müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı. Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Sabahattin Genç, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İrfan Tekin, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fikret Fidan, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa Doğan getirildi. Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Nihal Sürmeli atandı.

Ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun 6 farklı bölüm üyeliklerine, Enreji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 13 farklı kademesine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 10 bölge müdürlüklerinde yapılan görevden alma ve atama kararları da Resmi Gazete'nin yayımlanan bugünkü sayısında yer aldı.