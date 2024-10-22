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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılarak önemli ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Şimşek, çeşitli yatırımcılarla ve uluslararası finans kuruluşlarının yetkilileriyle de bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temasları kapsamında G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılacak, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb'in de aralarında olduğu çok sayıda isimle ikili görüşme yapacak.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE EKONOMİK ÇIKARMA

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da eşlik edeceği ABD temaslarına bugün başlıyor. Programı kapsamında resmi etkinliklere ve yatırımcı toplantılarına katılarak ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Şimşek, ABD ziyareti boyunca yaklaşık 50 toplantıya iştirak edecek. Bakan Şimşek, iki gün sürecek G20 toplantılarının ardından Dünya Bankası Kalkınma Komitesi toplantısına katılım sağlayacak. ABD Hazine Bakanı Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Aurangzeb ile görüşecek Şimşek, G20 toplantıları kapsamında da diğer mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

EKONOMİK DEVLERLE BİRARAYA GELECEK

Şimşek, çok taraflı kalkınma bankalarının başkan ve üst düzey yönetimleriyle de bir araya gelerek, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Asya Kalkınma Bankası Başkan Adayı Masato Kanda, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Nobumitsu Hayashi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Carlo Monticelli, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Al Jasser ve Uluslararası Finans Kurumunun tepe yöneticileriyle toplantılar yapacak. Bakan Şimşek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile de görüşecek. ABD temasları kapsamında yatırımcı toplantılarına katılacak Şimşek, BBVA, JP Morgan, BoFA, HSBC, Deutcshe Bank, Standard Chartered, Barclays gibi önde gelen yatırım bankalarıyla geniş katılımlı yatırımcı seminerlerinde bulunarak sunum gerçekleştirecek.

DÜŞÜNCE KURULUŞLARIYLA DA GÖRÜŞECEK

Bakan Şimşek, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Brookings Enstitüsünün en önemli araştırma merkezlerinden Hutchins Center'da Türk ekonomisine ilişkin detaylı bir sunum yapacak Şimşek, Atlantik Konseyi ve Uluslararası Finans Enstitüsünde Türkiye'yi yakından takip eden akademisyenler ve ekonomistlerle toplantı yapacak.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel

Uluslararası İlişkiler Dünya Bankası Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Maliye Finans Güncel Banka

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Yorumlar (2)

Hasan Turk:

Yol parasi icin iban yayinla.

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veli İdi:

G20 ve Dünya Bankası toplantılarının ana gündemi; kredi kartı limiti 100.000? ve üzeri olan kullanıcılardan yıllık 750? almak. Bu gidişle yılın ekonomisti ödülüne lâyık görülecek

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0
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