Bakan Nebati: Türk lirasına güvenin

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türk lirasına güvenin, istihdama dayalı yatırımlar yapmaya devam edin. Göreceksiniz, enflasyon kısa sürede tek haneli rakamlara inecektir" dedi.

Samsun'da 'İş Dünyası Buluşması'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve kent protokolü de katıldı. 2023 yılına farklı havayla gireceklerini belirten Bakan Nebati, "2023 yılı Türkiye'nin cumhuriyetinin kuruluşunun 100'üncü yılı. Bizim için çok önemli bir yıl. Bu süre zarfında verdiğimiz kredilerin bir kısmının 2023 yılında hızlı bir şekilde döneceğini göreceğiz. 2023'te Karadeniz gazının ilk vanasını çevireceğiz. TOGG'un denemesini yaptık. Yollarda göreceksiniz inşallah. Nükleer santralinin birinci ünitesini açmış olacağız. 2023'ü biz onun ruhuna yakışır bir şekilde karşılayacağız. 2053'te çocuklarımıza çok farklı bir ülke, güçlü bir ülke, lider bir ülkeyi bırakacağımızdan da özgüvenimizle inancımızla ruhumuzla tam bir şekilde adeta iman etmiş durumdayız" diye konuştu.

Bakan Nebati, konuşmasının ardından iş dünyası temsilcileri ile birlikte düzenlenen ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı.