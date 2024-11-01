Havza Belediyespor Yönetiminden Emniyet Müdürlüğü'ne Ziyaret

Havza Belediye spor Kulübü Başkanlığına seçilen Kemal Sözen ve yönetim kurulu üyeleri, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Samsun Süper Amatör Lig'de mücadele eden Havza Belediye spor Başkanı Kemal Sözen ve kulüp yöneticileri, Havza Emniyet Müdürü Mehmet Tekinasa'yı ziyaret ederek, maçlarda alınacak güvenlik tedbirleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tekinasa, Havza Belediye spor'un yeni yönetimini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "İlçemizde huzurlu ve olaysız bir spor atmosferinin devamı için polis teşkilatı olarak tüm müsabakalarda gerekli tedbirleri alıyoruz. Temiz futbol, centilmence rekabet ve küfürsüz tribünler için iletişim içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Havza Belediyespor yönetimiyle iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sözen de emniyet güçlerinin spor müsabakalarındaki katkısına değinerek, "Maçlarda asayiş ve güvenliğin sağlanmasında İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerinin büyük emeği var. Spora ve spor güvenliğine katkı sunan emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. İlgi ve desteklerinden ötürü Emniyet Müdürümüz Tekinasa'ya teşekkür ederiz." dedi.

Ziyaret sonunda Sözen ve yönetim kurulu üyesi Çağlar Soğancı, Tekinasa'ya ilçenin simgesi olan semaver ile Havza Belediyespor forması hediye etti.

Ziyarette komiser Taha Kayalarlı, Havza Belediyespor yönetim kurulu üyelerinden Murat Alp ve Şükrü Değirmenci de bulundu.