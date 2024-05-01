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Havsa'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Havsa ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca Edirne'de bir araçta takı malzemelerinden oluşan 3 bin gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Uzunköprü ilçesinde ise çamaşır suyu içen bir kişi zehirlendi ve tedavi altına alındı.

Havsa ilçesinde bir araçta uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Gümrük kaçağı 3 bin kaçak ürün ele geçirildi

Edirne'de bir araçta takı malzemelerinden oluşan 3 bin gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada takı malzemelerinden oluşan 3 bin kaçak ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili B.İ. ve R.İ. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Çamaşır suyu içen kişi zehirlendi

Uzunköprü ilçesinde çamaşır suyu içen kişi zehirlendi.

Muradiye Mahallesi'nde yaşayan G.B. yanlışlıkla çamaşır suyu içti.

Uzunköprü Devlet Hastanesine giden G.B, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uzunköprü Edirne Havsa 3.Sayfa Güncel Haberler

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