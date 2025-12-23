Haberler

Havayolu Gümrük Beyan Sistemi, tüm uluslararası havalimanlarında yaygınlaştırılacak

Ticaret Bakanlığı, pilot uygulaması Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes havalimanlarında gerçekleştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'nin, 2 Mart 2026'dan itibaren tüm uluslararası havalimanlarında uygulanacağını açıkladı. Sistem, gümrük süreçlerinde dijital dönüşüm ve veri temelli süreçlerin etkinleştirilmesini hedefliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; hava yolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerinde kamu ve özel sektör paydaşları arasında etkin, güvenli ve kesintisiz elektronik bilgi alışverişinin sağlanması, süreçlerin uçtan uca dijital, veri temelli ve paydaş odaklı bir yapıya kavuşturulması amacıyla Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi'ni kararlılıkla hayata geçirmekteyiz. Bu kapsamda, Havayolu Beyan Formu ile eki belgelerin gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmesini sağlayan Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'nin hukuki altyapısını oluşturan 2025/13 sayılı Genelge, 2 Mart 2026 yürürlük tarihiyle yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile sistemin uygulama esasları, sorumluluklar ve operasyonel süreçler net bir çerçeveye kavuşturulmuştur. Halihazırda Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes havalimanlarında pilot olarak uygulanmakta olan Havayolu Gümrük Beyan Sistemi, genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm uluslararası havalimanlarında yaygınlaştırılacaktır. Böylece hava yolu taşımacılığına ilişkin gümrük beyan süreçlerinde ülke genelinde uygulama birliği sağlanacaktır" denildi.

Sistemin sağlayacağı faydalara ilişkin olarak da "Sistem sayesinde; Havayolu Beyan Formu ve eki belgelerin kağıtsız ortamda gümrük idaresine sunulması, manuel işlem yükünün azaltılması, veri güvenliğinin güçlendirilmesi, veri temelli karar alma mekanizmalarının etkinleştirilmesi sağlanmakta; idari açıdan ise risk analizi, izleme ve denetim kapasitesi önemli ölçüde artırılmaktadır. Bu çerçevede taşıyıcılar ve ilgili tüm paydaşlar için öngörülebilir, hızlı ve kolay bir gümrük süreci tesis edilmektedir. Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi'nin ilerleyen aşamalarında; hava yolu taşımacılığında kargo hareketlerine yönelik gümrük süreçlerinin de dijitalleştirilmesi, kamu ve özel sektör paydaşlarının tek bir entegre platformda buluşturulması hedeflenmektedir. Bu bütüncül yapı sayesinde dış ticaret lojistiğinde etkinlik, hız ve koordinasyonun artırılması, ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedeflerine güçlü katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak; gümrük süreçlerinde dijital dönüşümü esas alan, uluslararası ticaretin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli çözümler üreten uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
